Kocaeli'de gol sesi çıkmadı: Kocaelispor ile Çaykur Rizespor 0-0

maç özeti:

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Kocaelispor ile Çaykur Rizespor Kocaeli stadyumunda karşılaştı ve mücadele 0-0 beraberlikle tamamlandı. Karşılaşma boyunca her iki ekip de gol bulmak için çaba gösterse de özellikle kalecilerin performansı skoru belirledi.

Ev sahibi Kocaelispor'da savunma düzeni ve orta sahadan destek alan ataklar, konuk ekip Çaykur Rizespor'un hızlı hücumlarıyla karşılandı. Maçın belirleyici anlarında öne çıkan isim kaleci Serhat oldu; birkaç net pozisyonu engelleyerek takımına puanı getirdi.

kritik anlar:

46. dakikada sol kanattan gelen ortada Ahmed Kutucu yakın mesafeden vuruşunda kaleci Serhat gole izin vermedi.

53. dakikada Moussa Diakite'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Qazım Laçi'nin pasında Ahmed Kutucu'nun şutunu Serhat kornere çeldi.

55. dakikada Olawoyin'in sağ kanattan kısa pasında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun sert şutu direkten oyun alanına döndü ve devamında gol sesi çıkmadı.

72. dakikada ceza yayı üzerinden içeri sokulan Qazım Laçi'nin pasında Ali Sowe dengesini kaybetse de şut çekti; top yine kaleci Serhat'ta kaldı.

kadrolar ve kartlar:

Stat: Kocaeli

Hakemler: Batuhan Kolak, Erkan Akbulut, Yusuf Susuz

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Anfernee Dijksteel, Emir Ortakaya, Rigoberto Rivas (Muharrem Cinan dk. 74), Berkan Kutlu (Tobias Gulliksen dk. 90+1), Mahamadou Sissoho (Mustafa Ege Bilim dk. 63), Cafumana Show, Gonçalo Sousa (Daniel Agyei dk. 63), Makana Baku (Metehan Altunbaş dk. 74), Florian Aye. Teknik direktör: Selçuk İnan

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Mithat Pala, Bakayoko Siaka, Modibo Sagnan, Zakaria Ariss, Moussa Diakite, Emmanuel Mebude (Ahmed Kutucu dk. 46), Olawoyin (Dal Varesanovic dk. 88), Qazım Laçi (Taylan Antalyalı dk. 80), Emrecan Bulut (Mihai Mihaila dk. 66), Gennaro Borrelli (Ali Sowe dk. 46). Teknik sorumlu: Fevzi Korkmaz

Sarı kartlar: Mahamadou Sissoho, Uğur Kaan Yıldız, Cafumana Show, Emir Ortakaya (Kocaelispor); Gennaro Borrelli, Modibo Sagnan, Mihai Mihaila (Çaykur Rizespor).

Maç genelinde iki takım da özellikle son vuruşlarda etkili olamayınca, daha çok savunma odaklı ve tempolu bir karşılaşma izlendi. Kalecilerin kilitlediği mücadelede puanlar paylaşıldı.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA KOCAELİSPOR, SAHASINDA ÇAYKUR RİZESPOR İLE GOLSÜZ BERABERE KALDI.