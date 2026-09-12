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Erzurumspor'un 1500 günü: Dal liderliğinde kulüp yeniden Süper Lig'e yükseldi

3 Ağustos 2022'de göreve gelen Ahmet Dal, 1500 günlük başkanlığında isim ve logo değişikliği, mali yapılanma ve altyapı odaklı hamlelerle Erzurumspor'u Süper Lig'e taşıdı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Erzurumspor'un 1500 günü: Dal liderliğinde kulüp yeniden Süper Lig'e yükseldi

Erzurumspor'da dal dönemi: genel bakış

3 Ağustos 2022'de başkanlık koltuğuna geçen Ahmet Dal, göreve gelişinin ardından kulübün en uzun süre görev yapan başkanı unvanını elde ederek 1500 günü geride bıraktı. Dal, öncesinde 709 günle bu alanda önde olan Hüseyin Üneş'in rekorunu geride bıraktı ve Ağustos 2025'te yapılan kongrede güven tazeledi.

başkanlığa geliş ve kurumsal değişimler:

Dal, Temmuz 2022'de istifa eden eski başkan Ömer Düzgün'ün ardından yönetim kurulunun kararıyla asbaşkanlıktan başkanlığa getirildi. Başkanlığı süresince kulübün adı ve kimliğinde somut adımlar atıldı; Ağustos 2022'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor olan isim Erzurumspor FK olarak değiştirildi ve logo yenilemesi gerçekleştirildi. Bu dönemde Dal, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve onursal başkan Mehmet Sekmen ile birlikte kulübün idari ve mali yapılanmasında aktif rol aldı.

saha içi yönetim ve kadro politikaları:

Transfer yasağı ve mali kısıtların olduğu dönemlerde mevcut kadronun korunması ve altyapıdan A takıma oyuncu kazandırılması öncelikler arasındaydı. Bu strateji, kulübün kısa vadeli sportif hedeflerini korurken uzun vadede mali sürdürülebilirliğe katkı sağlama amacını taşıdı.

sportif ilerleme: lig sıralamalarından şampiyonluğa

Dal'ın başkanlığındaki dört sezon boyunca takım performansında istikrarlı bir yükseliş gözlendi. 2022-2023 sezonunda 1. Lig'i 13. sırada tamamlayan Erzurumspor FK, deprem felaketi ve stat sorunları gibi ağır koşullara rağmen ligde kalmayı başardı.

2023-2024 sezonunda transfer yasağı devam ederken kulüp 3 puan silme cezasıyla da karşılaştı; buna rağmen sezonu 10. sırada kapattı. 2024-2025'te takım 6. sırada yer alarak Play-Off oynama hakkı elde etti.

2025-2026 sezonunda ise Erzurumspor FK rekor bir performans göstererek 1. Lig şampiyonluğuna ulaştı; 38 maçta 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 81 puan toplandı ve doğrudan Süper Lig'e yükseldi.

Bu sonuçla kulüp, beş yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e döndü ve mavi-beyazlı ekip 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmeye başladı.

zorluklar ve sonuç:

Dal'ın 1500 günlük başkanlığı, transfer yasağı, mali sorunlar, deprem ve stat problemleri gibi çok katmanlı zorlukların yaşandığı bir dönemi kapsıyor. Buna rağmen kulüp hem kurumsal alanda değişiklikler yaptı hem de saha sonuçlarıyla hedeflediği üst lige dönüşü gerçekleştirdi. Yönetim dönemi, kulübün kısa vadeli direncini ve uzun vadeli yapılanma hedeflerini aynı anda yönetme çabası olarak öne çıkıyor.

ERZURUMSPOR FK BAŞKANI AHMET DAL

ERZURUMSPOR FK BAŞKANI AHMET DAL

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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