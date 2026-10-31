Karadeniz'de güvenliğe öncelik: Erdoğan ve Zelenskiy'den ortak açıklama

ortak basın toplantısının vurgusu:

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından düzenlenen ortak basın toplantısında güvenlik gündemi öne çıktı.

erdoğan'ın açıklaması:

Erdoğan, toplantıda Karadeniz’de güvenlik için aktif bir çaba gösteriyoruz dedi. Bu ifade, toplantının ana mesajı olarak kayda geçti.

toplantının önemi:

Her iki liderin ortak açıklaması, Karadeniz bağlamında güvenliğe vurgu yapıldığını gösteriyor ve toplantının politika diyaloguna ışık tuttuğu yorumlarına zemin hazırlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'de güvenlik için aktif bir çaba gösteriyoruz"