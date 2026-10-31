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Karadeniz'de güvenliğe öncelik: Erdoğan ve Zelenskiy'den ortak açıklama

İstanbul'da düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, Zelenskiy ile Karadeniz'de güvenlik için aktif çaba gösterdiklerini söyledi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 19:25

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EDİTÖR: Caner Şahin

Karadeniz'de güvenliğe öncelik: Erdoğan ve Zelenskiy'den ortak açıklama

ortak basın toplantısının vurgusu:

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından düzenlenen ortak basın toplantısında güvenlik gündemi öne çıktı.

erdoğan'ın açıklaması:

Erdoğan, toplantıda Karadeniz’de güvenlik için aktif bir çaba gösteriyoruz dedi. Bu ifade, toplantının ana mesajı olarak kayda geçti.

toplantının önemi:

Her iki liderin ortak açıklaması, Karadeniz bağlamında güvenliğe vurgu yapıldığını gösteriyor ve toplantının politika diyaloguna ışık tuttuğu yorumlarına zemin hazırlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Karadeniz&#039;de güvenlik için aktif bir çaba gösteriyoruz&quot;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'de güvenlik için aktif bir çaba gösteriyoruz"

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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