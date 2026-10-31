Karadeniz'de güvenliğe öncelik: Erdoğan ve Zelenskiy'den ortak açıklama

ortak basın toplantısının vurgusu:
İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından düzenlenen ortak basın toplantısında güvenlik gündemi öne çıktı.
erdoğan'ın açıklaması:
Erdoğan, toplantıda Karadeniz’de güvenlik için aktif bir çaba gösteriyoruz dedi. Bu ifade, toplantının ana mesajı olarak kayda geçti.
toplantının önemi:
Her iki liderin ortak açıklaması, Karadeniz bağlamında güvenliğe vurgu yapıldığını gösteriyor ve toplantının politika diyaloguna ışık tuttuğu yorumlarına zemin hazırlıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'de güvenlik için aktif bir çaba gösteriyoruz"
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