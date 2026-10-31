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Dünya şampiyonasında 75 kiloda Kaan Kahriman gümüşe uzandı

Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 75 kiloda Kaan Kahriman, koparmada 159, silkmede 175 ve toplam 334 kilo ile gümüş aldı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 18:59

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Dünya şampiyonasında 75 kiloda Kaan Kahriman gümüşe uzandı

Kaan Kahriman dünya şampiyonasında 75 kiloda gümüş madalya kazandı

Çin'in Ningbo kentinde düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 75 kiloda milli sporcu Kaan Kahriman gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kahriman'ın performansı:

Kahriman, koparmada 159 kilogram, silkmede 175 kilogram kaldırarak toplamda 334 kilogram ile yarışmayı tamamladı.

Tören ve tebrikler:

Madalyasını Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin verdi. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Kaan Kahriman ve antrenörlerini tebrik etti. Aynı kiloda mücadele eden milli sporcu Yusuf Fehmi Genç ise kürsüye çıkamadı.

DÜNYA HALTER ŞAMPİYONASI&#039;NDA ERKEKLER 75 KİLODA MİLLİ SPORCU KAAN KAHRİMAN GÜMÜŞ MADALYA...

DÜNYA HALTER ŞAMPİYONASI'NDA ERKEKLER 75 KİLODA MİLLİ SPORCU KAAN KAHRİMAN GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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