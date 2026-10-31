Selçuk İnan: tek puan da kıymetlidir

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Selçuk İnan, ligde her puanın değerine vurgu yaptı ve alınan tek puanı memnuniyetle değerlendirdi.

maçın akışı ve sahadaki görüntü:

İnan, rakibin ofansif gücünü ve maç boyunca sık pozisyona girme becerisini önceden bildiklerini belirtti. Özellikle kaptırılan toplardan sonra Çaykur Rizespor'un hücuma geçişlerinde etkili olduğunu söyleyen İnan, birkaç merkezde kaybedilen toptan sonra takımının savunmada açıklar verdiğini ifade etti. Buna karşın oyun zaman zaman Kocaelispor lehine dönmüş, maç her iki tarafa da kayabilirdi; nihai sonuç ise beraberlik oldu.

Teknik adamın değerlendirmesi özetle şuydu: bu sezon Süper Lig çok daha kaliteli ve zorlu. Bu nedenle her puanın, özellikle zorlu maçlarda, ayrı önemi var. İnan sözlerini 'Her şey istediğiniz gibi gitmediğinde 1 puan iyidir' şeklinde tamamladı.

oyuncu değişiklikleri ve kadro değerlendirmesi:

Oyuncu değişiklikleriyle ilgili gelen soruya İnan, Sissoho'nun sarı kartı ve fiziksel düşüşü nedeniyle Ege değişikliğinin anlık şartlarla alındığını aktardı. Ege'nin oyuna girdikten sonra yüksek bir mücadele ortaya koyduğunu söyleyen İnan, takımın oyun kötü giderken yapılan müdahalelerle tekrar dengeyi bulduğunu belirtti.

Ayrıca Tobias hakkında da konuşan İnan, oyuncunun yaklaşık 6 haftalık sakatlık süreci geçirdiğini, yavaş yavaş süre almaya başladığını ve kupa maçında da ilk 11'de oynayarak süre aldığını hatırlattı. Bu maça dair taktik tercihleri ve oyuncu performanslarını değerlendirirken sahada istenen görüntüyü veren oyuncuların süre aldığı, diğerlerinin ise kadro için beklemeye devam edeceği ifade edildi. İnan, Tobias'tan takım adına katkı beklediklerini ve onun kreatif oyuncularından biri olduğunu vurguladı.

Genel olarak Selçuk İnan, maçın detaylarına dair dürüst bir okuma yaparken lig kalitesine ve alınan puanın değerine dikkat çekti; iç sahada galibiyet hedeflendiğini, ancak her koşulda kazanılan bir puanın da takım için önemli olduğunu dile getirdi.

KOCAELİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SELÇUK İNAN