Paris'te büyük yürüyüş yoğun güvenlik altında olaysız sona erdi

Yürüyüşün rotası ve talepler:

Fransa'nın başkenti Paris'te, hayat pahalılığı ve eğitim politikalarını protesto eden göstericiler yoğun güvenlik önlemleri altında sokaklara çıktı. Yetkililer başkentteki katılımı yaklaşık 70 bin kişi olarak açıkladı. Yerel saatle 14.00'te Porte de Bagnolet'te başlayan yürüyüş, göstericilerin Porte de Charenton'a ulaşmasıyla sona erdi.

Göstericiler, artan yaşam maliyetlerini ve polisin önceki eylemlere yönelik sert müdahalelerini eleştiren pankartlar ve sloganlarla yürüdü. Eylem genelinde taşkınlık veya geniş çaplı şiddet olayları bildirilmedi.

İçişleri Bakanlığı açıklaması ve güvenlik önlemleri:

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelindeki protestoların büyük ölçüde sakin geçtiğini bildirdi. Bakanlık açıklamasında güvenlik önlemlerinin günün ilerleyen saatlerinde Cadılar Bayramı gecesi öncesi olası gelişmelere göre uyarlanacağı ve bakanın belirlediği tutumda bir değişiklik olmadığı vurgulandı.

Güvenlik önlemleri, özellikle Cadılar Bayramı gecesi öncesinde günün ilerleyen saatlerinde yaşanabilecek gelişmeler doğrultusunda uyarlanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanının belirlediği tutumda herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Polis, şiddet olaylarından ve maddi hasardan sorumlu kişilere en sert şekilde müdahale edecek.

Bakanlık ayrıca, yerel saatle 14.00'e kadar ülke genelinde 27 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Diğer şehirlerdeki gösteriler ve gerilimler:

Paris dışındaki kentlerde de gösteriler yapıldı; yerel kaynaklar Toulouse, Marsilya ve Rennes'te polis ile protestocular arasında zaman zaman gerilim yaşandığını aktardı. Özellikle Rennes'te ilerleyen saatlerde sokağa çıkanların sayısının yaklaşık 13 bin 500 olarak bildirildiği kaydedildi.

Yetkililer, Marsilya ve Toulouse'da sosyal medya üzerinden planlanan bazı gösterilere izin verilmediğini bildirdi. Bu kentlerde yetkililer, izinsiz toplanmalara ve kamu düzenini bozabilecek eylemlere karşı önlem alındığını belirtti.

Genel olarak Paris'teki büyük yürüyüşün sıkı güvenlik önlemleri altında, ciddi bir olay yaşanmadan tamamlandığı ve yetkililerin özellikle gece saatleri için teyakkuz halinde olduğu ifade edildi.

Fransa’nın başkenti Paris’te hayat pahalılığı ve eğitim politikalarına karşı yaklaşık 70 bin kişinin katılımıyla düzenlenen protesto yürüyüşü, yoğun güvenlik önlemleri altında olaysız şekilde sona erdi. Fransa İçişleri Bakanlığı, yerel saatle 14.00 itibarıyla ülke genelinde 27 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.