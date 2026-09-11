Erzurumspor'un hücum sıkıntısı ligde sonuçlara yansıyor

maç sonucu ve ligdeki durum:

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Erzurumspor FK, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla mavi-beyazlı ekip, geride kalan 5 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik bir tabloyla yer alıyor.

haftalara göre özet:

Ligin ilk haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 kaybeden Erzurumspor FK, 2. haftada sahasında Galatasaray'a 4-0 yenildi. 3. haftada deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Dadaşlar, 4. haftada sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. 5. haftada ise Beşiktaş karşısında sahadan yenilgiyle ayrıldı.

hücum ve savunma analiz:

Erzurumspor FK, ligde aldığı üç mağlubiyette de rakip fileleri havalandıramadı; söz konusu yenilgilerde takım kalesinde toplam 10 gol gördü. Takımın ligde ürettiği iki golün her ikisini de 35 yaşındaki forvet Eren Tozlu attı; bu goller Gençlerbirliği ve Konyaspor karşılaşmalarında kaydedildi. Bu veriler, gol yükünün sınırlı sayıda oyuncuya yüklendiğini ve hücum çeşitliliğinde eksiklik olduğunu gösteriyor.

Takımın önümüzdeki haftalarda hücumda daha fazla seçenek üretmesi ve savunmadaki açıkları kapatması, ligdeki yükseliş için belirleyici olacak. Mevcut tabloya bakıldığında Erzurumspor'un puan toplama açısından süreklilik sağlaması için hücum etkinliğini artırması gerektiği öne çıkıyor.

ERZURUMSPOR FK LİGDE 3. MAĞLUBİYETİNİ ALDI