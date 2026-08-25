Erzurum'un hanedan siyasetindeki yeri: şehzade mustafa'ya gönderilen 960 tarihli ferman

Arşiv kaydı ortaya çıktı:

Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi'nde yer alan ve araştırmacı Taner Özdemir tarafından gündeme getirilen bir kayıt, Şehzade Mustafa ile Erzurum arasındaki ilişkinin yeni bir boyutunu ortaya koydu. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve tarih araştırmacısı Taner Özdemir tarafından tespit edilen arşiv özetinde, doğrudan Merhum Şehzade Mustafa hakkında Erzurum Beylerbeyi Ayaş’a ferman ifadesi yer alıyor. Belge tarihi arşiv kaydında 29 Zilhicce 960 olarak gösteriliyor.

Belgenin tarihî bağlamı ve içeriğe ilişkin notlar:

29 Zilhicce 960 kaydı, Şehzade Mustafa'nın 1553 yılındaki ölümü sonrası Erzurum Beylerbeyi Ayas Paşa'ya gönderildiği belirtilen bir fermana işaret ediyor. Akademik çalışmalarda da 960/1553 tarihli bu fermanın, Şehzade Mustafa'nın ölümünün ardından Ayas Paşa'ya iletildiği ve bazı Tatarların Mustafa'nın yanına kaçtıkları anlamına gelen "gaybet idüb" ifadesinden söz edildiği aktarılıyor. Bu ana not, belgenin yalnızca bir idari yazışma olmadığını; politik ve askerî sonuçları olabilecek bir belgenin parçası olduğunu gösteriyor.

Ayas Paşa ile mektuplaşma ilişkisi ve kaynak gösterimleri:

Özdemir, belgenin öneminin sadece fermanın varlığıyla sınırlı olmadığına dikkat çekiyor. Araştırmalara göre Şehzade Mustafa ile Ayas Paşa arasında doğrudan yazışmalar oldu; Mustafa, Ayas Paşa'dan gelecekte destek istemiş, Ayas Paşa da şehzadenin tahta çıkması hâlinde hatırlanmasını talep etmişti. Türk Tarih Kurumu'nun yayımladığı çalışmalarda da Şehzade Mustafa'nın Ayas Paşa'ya mektuplar gönderdiği ifade ediliyor. Ortaya çıkarılan arşiv özetinin, bu yazışmaların ve fermanın zamanlaması bağlamında değerlendirilmesi, ilişki ağının daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir.

Belge, Şehzade Mustafa'nın 1553'te, Kanûnî Sultan Süleyman'ın Nahçıvan Seferi sırasında Konya Ereğlisi civarında öldürülmesinin sonrasına tarihlendiği için olayın akışını ve bölgedeki aktörlerin tutumunu yeniden okumaya fırsat veriyor. Özdemir, kayıtlı fermanın tamamının paleografik olarak okunmasının, Tatarların Mustafa'nın yanına gitmesi ve Ayas Paşa'nın duruşu gibi hususlarda yeni ayrıntılar sunabileceğini belirtiyor.

Araştırmacı, belgenin Erzurum tarihine katkısına vurgu yaparak, Erzurum Beylerbeyliği'nin XVI. yüzyılda sadece sınır güvenliğiyle sınırlı olmayan bir rol üstlendiğini söylüyor. Ayas Paşa ile Şehzade Mustafa arasındaki yazışmaların ve ardından gelen fermanın birlikte değerlendirilmesi, Erzurum'un Osmanlı hanedan siyaseti içindeki konumunun yeniden tartışılmasını gündeme getiriyor.

Taner Özdemir'in çalışması, Osmanlı Arşivi'ndeki bu özet kaydın mevcut literatürdeki boşlukları doldurmaya aday olduğunu gösteriyor. Belgenin tüm metninin çözülmesi hâlinde, hem Şehzade Mustafa olayı hem de 1553 sonrasındaki Erzurum siyaseti hakkında daha somut çıkarımlar yapılabileceği ifade ediliyor.

Ortaya çıkan arşiv kaydı, Erzurum'un Osmanlı devletinin doğu siyaseti içindeki önemini yeniden hatırlatırken, Şehzade Mustafa'nın ölümüne giden süreç ve sonrasındaki gelişmelerin Erzurum ayağının detaylandırılması gerektiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle araştırmacılar, belgenin paleografik okuması ve bağlantılı evrakların taranmasıyla olayın yerel ve merkezi boyutlarının daha net kurulabileceğini vurguluyor.

OSMANLI ARŞİVİ’NDEKİ ÖNEMLİ BİR BELGE, ŞEHZADE MUSTAFA’NIN ERZURUM’LA BAĞLANTISINI BİR KEZ DAHA GÜNDEME TAŞIDI. BELGEYİ TÜRKİYE DİL VE EDEBİYAT DERNEĞİ ERZURUM ŞUBESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE TARİH ARAŞTIRMACISI TANER ÖZDEMİR ORTAYA ÇIKARDI.