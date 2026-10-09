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Yeni Parti il teşkilatının yeni binası meydanda hizmete girdi

Yeni Parti Samsun İl Başkanlığı'nın Cumhuriyet Meydanı'ndaki yeni binası törenle açıldı; İl Başkanı Mehmet Özdağ, üyelerin bağışlarına teşekkür etti.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 19:16

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Yeni Parti il teşkilatının yeni binası meydanda hizmete girdi

Açılış töreni ve konuşma:

Yeni Parti Samsun İl Başkanlığı'nın yeni hizmet binası, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı Şükrü Efendi Sokak'ta düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tören, partililer ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Törende konuşan Yeni Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, katılımcılara teşekkür ederek binanın kente hizmet edeceğini vurguladı.

Binanın merkezi konumu ve erişilebilirliği:

Özdağ, yeni binanın kentin toplu ulaşım merkezinde yer aldığını ve 17 ilçeden vatandaşların kolayca ulaşabileceği bir noktada bulunduğunu belirtti. Binanın meydanda olması, ilçe sakinlerinin hem iletişim hem de hizmete erişim açısından avantaj sağlayacak.

Mehmet Özdağ, "Yeni binamızı meydanda, kentin toplu ulaşımının merkezinde, 17 ilçenin her yerinden gelen yurttaşlarımızın ulaşabileceği bir merkezde açıyoruz" sözleriyle konumun önemine dikkat çekti.

Kuruluş süreci ve destekler:

İl Başkanı Özdağ, kuruluş dönemlerinin zorluklarına işaret ederek binanın hazırlanmasında üyelerin katkısı ve özverisinin belirleyici olduğunu aktardı. Açıklamada, "Bu binayı hizmete hazırlayan güç, üyelerimizin bağışları ve özverisidir" ifadelerine yer verildi.

Özdağ, kurulu bir düzen, bina veya bütçe olmadan yola çıktıklarını; en zor günlerde yanlarında olan üyelere ve Samsunlu emekçilere maddi-manevi destekleri için teşekkür ettiğini söyledi.

Açılış ve katılımcılar:

Konuşmaların ardından Yeni Parti Samsun İl Başkanlığı binasının açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Sencer Çolakoğlu ve Arman Üney ile çok sayıda partili katıldı.

SAMSUN’DA YENİ PARTİ İL BAŞKANLIĞI BİNASI, DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI.

SAMSUN’DA YENİ PARTİ İL BAŞKANLIĞI BİNASI, DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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