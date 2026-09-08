Eş zamanlı baskınlarla 8 ilde yasa dışı bahis ağına 35 gözaltı

Operasyonun kapsamı ve soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan ön incelemede, 'Çapkanlar' ve 'Yalçın' isimleriyle anılan organizasyonların hukuka aykırı bahis oynatarak haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Şüpheli sayısı ve örgüt yapılanması:

Soruşturma kapsamında örgüt liderleri ve yöneticilerinin yanı sıra, panel temin eden ve ofislerde çalışan kişilerin de aralarında bulunduğu toplam 58 şüpheli hakkında suç örgütü üyesi oldukları değerlendirmesiyle işlem başlatıldı. Soruşturma, şebekenin hiyerarşisi ve görev dağılımını ortaya koymayı hedefliyor.

Aramalar, gözaltılar ve ele geçen materyaller:

İstanbul merkezli olmak üzere toplam 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilere ait 64 ikamet ve ofiste arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi ve operasyon neticesinde 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Dijital inceleme ve tespitler:

Ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan ön incelemelerde, paneller aracılığıyla yasa dışı bahis sitelerine erişim sağlandığı belirlendi. Özellikle Mtpay ve Jbfinans isimli sitelere entegre panellerin kullanıldığı tespit edildi ve bu veriler soruşturmanın önemli delilleri arasında değerlendirildi.

Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü, elde edilen dijital veriler üzerinden analizlerin devam ettiği ve soruşturma sonuçlandıkça ek adımların atılacağı bildirildi.

İstanbul merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 35 gözaltı