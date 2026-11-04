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Alucra'da 1500 rakımda safran yetiştiriciliğiyle tarıma alternatif yol gösteriyor

Giresun Alucra'da Dursun Kılıçkaya, 1500 rakımda 5 yılı aşkın denemeyle safran yetiştirip dönüm başına artan verim ve yüksek gelir hedefliyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Berk Doğan

Alucra'da 1500 rakımda safran yetiştiriciliğiyle tarıma alternatif yol gösteriyor

Alucra'da safran denemesi meyve verdi

Giresun'un Alucra ilçesinde yaşayan Dursun Kılıçkaya, yaklaşık 5 yılı aşkın deneme ve gözlem sürecinin ardından 1500 rakımlı bölgede safran yetiştirmeyi başardı. Küçük bir alanda başlayan üretim, elde edilen sonuçlarla ilçede alternatif tarımsal üretimin önünü açmayı hedefliyor.

Üretim süreci ve zamanlama:

Kılıçkaya, çalışmasına ilk etapta deneme amacıyla başladığını; iklim ve toprak şartlarının safran için uygunluğunu görmek üzere uygulamalı çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Safran soğanlarını Ağustos ortası ile Eylül başı arasında ektiklerini, bitkinin mor çiçeklerini Ekim ve Kasım aylarında verdiğini aktardı. Toplanan çiçeklerden büyük bir titizlikle elde edilip kurutulan safranın kilosunun 600 bin ile 900 bin lira arasında alıcı bulabildiği belirtildi.

Verim artışı ve ekonomik boyut:

Üretimdeki verim artışı yıl yıl gözlemleniyor. Kılıçkaya'nın aktardığına göre, ilk yıl dönüm başına 300–400 gram kuru safran elde edilebildi; ikinci ve üçüncü yıllarda soğanların çoğalmasıyla bu miktar dönüm başına yaklaşık 1 kilogram seviyesine ulaştı. Üçüncü ve dördüncü yılların sonunda ise hem yüksek ekonomik değere sahip safran hem de yeni üretimlerde kullanılabilecek tohumluk soğan elde edildiği ifade edildi.

Alternatif ürün denemeleri:

Kılıçkaya, sadece safranla sınırlı kalmayıp mor patates ve üzümsüz asma yaprağı gibi ürünlerin de deneme ekimlerini gerçekleştirdiğini söyledi. Bu adımlar, Alucra'da tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılabileceğine yönelik somut bir örnek olarak sunuluyor.

Kılıçkaya, "Bir kez daha gördük ki Alucra’mızın toprakları son derece bereketli. Yeter ki üretmeye ve çalışmaya hevesimiz olsun," diyerek ilçenin iklim ve toprak yapısının bu kıymetli bitkiye uygunluğunu kanıtladıklarını vurguladı.

GİRESUN&#039;UN ALUCRA İLÇESİNDE YAŞAYAN DURSUN KILIÇKAYA, 5 YILI AŞKIN SÜREDİR SÜRDÜRDÜĞÜ DENEME...

GİRESUN'UN ALUCRA İLÇESİNDE YAŞAYAN DURSUN KILIÇKAYA, 5 YILI AŞKIN SÜREDİR SÜRDÜRDÜĞÜ DENEME ÇALIŞMALARININ ARDINDAN 1500 RAKIMLI BÖLGEDE SAFRAN YETİŞTİRMEYİ BAŞARDI

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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