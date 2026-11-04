Midilli'ye rağbet yükseldi: 2026'da Türk ziyaretçi sayısı rekor kırdı

Midilli'ye rağbetin arkasında ne var?

Yunanistan’ın Midilli Adası, 2026 yılında Türk turistlerden gelen yoğun taleple karşılaştı. Midilli Ticaret Odası verilerine göre 1 Ocak–31 Ekim 2026 döneminde adayı ziyaret eden Türk vatandaşı sayısı 125.428 olarak kaydedildi. Ekim ayında adaya gelen ziyaretçi sayısı ise 6.301 olarak bildirildi.

Rekor rakamlar ve yılsonu beklentisi:

Ticaret Odası ile turizm uzmanlarının değerlendirmelerine göre, mevcut ivme yılın geri kalanında da sürerse ziyaretçi sayısının yıl sonunda 130 bin ile 135 bin aralığına ulaşması bekleniyor. 2026 verileri, önceki yıllarla karşılaştırıldığında dikkat çekici bir artış sergiliyor: 2024'te 122.638, 2025'te 114.458 Türk turist Midilli'yi ziyaret etmişti. Bu tablo, 2026’yı tüm zamanların rekor yılı haline getiriyor.

Turizmi canlandıran faktörler:

Yetkililer, Türk turistlerin Midilli’yi tercih etmesinde ulaşım kolaylığı, adanın tarihi dokusu, doğal koyları ve kültürel yakınlığın öne çıktığını vurguluyor. Feribot seferlerinin sıklaşması ve iki kıyı arasındaki bağların güçlenmesi, ziyaretçi sayısındaki artışı besleyen başlıca unsurlar olarak ifade ediliyor.

Rekor seviyedeki ziyaretçi akışı adanın ekonomik dengesine de doğrudan yansıdı; işletmelerin sezon satışları artarken, yerel hizmet ve konaklama sektöründe canlılık gözlemlendi. Ticaret Odası açıklaması, kültürel etkileşim ve ekonomik faydanın iki toplum arasında güçlendiğine işaret ediyor.

Önümüzdeki aylarda verilerin nasıl şekilleneceği, sezonun ikinci yarısındaki gelişmeler ve feribot seferlerindeki düzenlemeler takip edilerek netlik kazanacak. Ancak mevcut göstergeler, Midilli’nin Türk turistler için kalıcı bir cazibe merkezine dönüştüğüne dair güçlü bir işaret sunuyor.

YUNANİSTAN’IN MİDİLLİ ADASI’NDA TÜRK TATİLCİLER REKORU KIRILDI