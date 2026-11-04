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Gercüş'te kırmızı altın hasadı, Poyraz'da yeni gelir umudu

Gercüş'ün Poyraz köyünde Mehmet Salih Demir'in 800 metrekarelik safran üretimi başladı; 'kırmızı altın' bölge için yüksek katma değerli yeni bir gelir kaynağı olabilir.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 12:58

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EDİTÖR: Berk Doğan

Gercüş'te kırmızı altın hasadı, Poyraz'da yeni gelir umudu

Gercüş'te safran hasadı başladı

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Poyraz köyünde, yüksek katma değeri nedeniyle 'kırmızı altın' olarak adlandırılan safranın hasadı başladı. Bölgedeki deneme üretimleri olumlu sonuç verirken, yerel çiftçiler ve ilçe tarım yetkilileri safranın geleneksel ürünlere güçlü bir alternatif olabileceğini söylüyor.

Çiftçinin denemesi ve üretim süreci:

Poyraz köyünde çiftçilik yapan Mehmet Salih Demir, safrana internette gördüğü bir içerikle merak sardı ve ilk etapta deneme amaçlı 10 metrekarelik alanda ekim yaptı. Aldığı verimin ardından bu yıl üretim alanını 800 metrekare'ye çıkardı. Demir süreci şöyle anlattı: ’Tarlamızı üç ürünle sonuçlandırıyoruz, safran en son üründür. İyi bir şekilde ürünümüzü alıyoruz, topluyoruz şu anda. Ekilmesine gelince ağustosta başlanıyor. 10’unda, 15’inde toprakla birleştiriyoruz. Sulama yavaş yavaş yapıyoruz. Sulama yapıldıktan sonra yabani otlar çıkıyor. Onları ayıklıyoruz, temizliyoruz sonbahara kadar. Sonbaharda çiçekler yavaş yavaş otlanınca gene yabani otları temizliyoruz. Daha sonra 10. ayın 10’undan sonra çiçek vermeye başlıyor. Ondan sonra çiçeklerimizi topluyoruz bir ay, 30 gün, 40 gün, 45 gün bu iş böyle devam ediyor. Geçen sene deneme amaçlı ekmiştim, gayet güzel çıktılar. Benim beklentim içerisinde oldu'.

Verim ve kalite değerlendirmeleri:

Demir, bölgede üretilen safranların tel sayısının beklentilerin üzerinde olduğunu belirterek, genelde çiçeklerde 3 kırmızı ve 3 sarı tel olurken kendi üretimlerinde 5-6 sarı ve 5-6 kırmızı tel gördüklerini söyledi. ’Konuştuğum arkadaşlar var batıda, dediler ‘‘Böyle bir şey görmemişiz, duymamışız.’’ Bu topraklar çok bereketli olduğundan dolayı bu çiçekler böyle bu verimi veriyor,’’ diye konuştu. Demir ayrıca bölgeye yayılması için devlet desteği talep etti: ’Sadece destek istiyorum, devlet desteğini. Herkesin ilgilenmesi lazım ki bölgeye dağılsın bu iş.’

İlçe tarım müdürlüğünün değerlendirmesi:

Gercüş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kenan Atalay, Poyraz köyünün 1088 metre rakım ve kireçli toprak yapısının safran üretimi için uygun olduğunu vurguladı. Atalay, ’Bugün Gercüş’ümüzün saklı kalmış tarım potansiyelini Poyraz köyümüzün tam 1088 metre rakımında kırmızı altın dediğimiz safran hasadıyla taçlandırıyoruz. Gercüş denince tabii akla ilk önce fıstık ve üzüm geliyor. Ancak bugün burada bu geleneksel üretimimizin yanında dünyanın en değerli baharatını ekiyoruz,’’ dedi.

Atalay ayrıca yapılan analizlere göre safranın geleneksel ürünlere kıyasla yaklaşık 10 kat daha fazla gelir getirme potansiyeline sahip olduğunu ve bitkinin iklim krizine karşı az su isteyen, tam bir su dostu olduğunu belirtti. İlçe müdürlüğü, safran üretimini yaygınlaştırarak 'Gercüş safranı' markası oluşturma hedefini açıkladı ve hasadın bereketli olmasını diledi.

POYRAZ KÖYÜNDE SAFRAN HASADI BAŞLADI

POYRAZ KÖYÜNDE SAFRAN HASADI BAŞLADI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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