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Şehzadeler'de atma paylaş ile ihtiyaç sahiplerine giysi desteği

Şehzadeler Belediyesi'nin Atma Paylaş projesi, İyilik Bank'ta toplanan ikinci el kıyafetleri temizleyip düzenleyerek kayıtlı ailelere hafta içi 15 parçaya kadar ulaştırıyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 13:00

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şehzadeler'de atma paylaş ile ihtiyaç sahiplerine giysi desteği

Şehzadeler'de 'Atma Paylaş' ile dayanışma büyüyor

Şehzadeler Belediyesi, sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen Atma Paylaş projesi kapsamında ikinci el kıyafetleri ihtiyaç sahipleriyle buluşturmaya devam ediyor. Proje sayesinde ilçe sınırları içinde yaşayan ve belediyenin sosyal destek kaydına sahip yurttaşlar, İyilik Bank'ta toplanan ürünlerden yararlanabiliyor.

Nasıl işliyor:

Hayırseverlerin bağışladığı ikinci el veya sıfır kıyafetler önce belediyeye ait İyilik Bank'ta toplanıyor. Kıyafetler uzman ekip tarafından temizlenip düzenleniyor, raflara yerleştirildikten sonra ihtiyaç sahibi ailelerin seçimine sunuluyor. Kayıtlı yurttaşlar hafta içi her gün 15 parçaya kadar kıyafet alabiliyor.

Etki ve amaç:

Proje, kullanılabilir durumdaki giysilerin yeniden değerlendirilmesini sağlayarak hem evsel israfı azaltıyor hem de hane bütçelerine doğrudan katkıda bulunuyor. Belediye yetkilileri, sürecin şeffaf ve erişilebilir olmasına önem verildiğini, böylece toplumsal dayanışmanın artırıldığını belirtiyor.

Atma Paylaş, sadece giysi desteği sunmakla kalmıyor; bağışçılarla ihtiyaç sahipleri arasında görünür bir köprü oluşturarak yerel dayanışmayı güçlendiriyor. Proje, kullanım ömrü bitmemiş eşyaların yeniden dolaşıma girmesini sağlayarak kaynakların verimli kullanılmasına da katkıda bulunuyor.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ, ‘ATMA PAYLAŞ’ PROJESİ KAPSAMINDA İKİNCİ EL KIYAFETLERİ İHTİYAÇ SAHİBİ...

ŞEHZADELER BELEDİYESİ, ‘ATMA PAYLAŞ’ PROJESİ KAPSAMINDA İKİNCİ EL KIYAFETLERİ İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR. İLÇEDE YAŞAYAN VE BELEDİYEDE KAYDI BULUNAN YURTTAŞLAR, İYİLİK BANK’TA TOPLANAN KIYAFETLERDEN 15 PARÇAYA KADAR ALABİLİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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