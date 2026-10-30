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Esenler Erokspor üç golle kazandı, Keçiörengücü 3-2 yenildi

Esenler Erokspor, Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 mağlup etti; Diouf'un erken golüne rağmen Faye, Kubilay ve Bahadır skoru çevirdi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 22:14

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Esenler Erokspor üç golle kazandı, Keçiörengücü 3-2 yenildi

maç özeti:

Trendyol 1. Lig 13. haftasında Esenler Erokspor, evinde konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 mağlup etti. Karşılaşma, Diouf'un 15. dakikadaki erken golüyle Keçiörengücü'nün üstünlüğüyle başlasa da ev sahibi ekip ikinci yarıda yaptığı hamlelerle skoru lehine çevirdi. 51. dakikada Faye ile beraberlik sağlanırken kısa süre sonra Kubilay'ın golü Esenler'i öne geçirdi; Bahadır ise 64. dakikada farkı ikiye çıkardı. Konuk ekip, 78. dakikada İshak'ın kafa golüyle yanıt verdi fakat geri dönüş için zamanı kalmadı.

maçtan dakikalar:

15. dakikada Janvier'in ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşu uzak direkten döndü. Aynı dakikada Fofana'nın sol çaprazdan içeri çevirdiği topu kaleciyi geçen meşin yuvarlağa Diouf kale sahası içi sağ çaprazında dokunarak ağlara gönderdi. 0-1

19. dakikada Recep'in pasıyla savunma arkasına sarkan Enes'in ceza sahası içi sol çaprazından şutunda Duhan müdahalesiyle kaleyi bulacak top engellendi.

45+2. dakikada Yusuf Erdoğan'ın savunma arkasına attığı topta ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunu kaleci Mehmet güçlükle çıkardı.

51. dakikada Yusuf'un pasında topla buluşan Faye, ceza sahası içi sağ çaprazından sağ ayağıyla sert vurdu; kalecinin üzerinden geçen top ağlarla buluştu. 1-1

53. dakikada Janvier'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Hayrullah, topu yerden içeri çevirdi; kale sahası içi sol çaprazına dokunan Kubilay topu ağlara gönderdi. 2-1

64. dakikada Janvier'in kullandığı serbest vuruşta Faye'nin kafa vuruşu üst direkten döndü; kale sahası içi sol çaprazında topu önünde bulan Bahadır'ın vuruşu filelerle buluştu. 3-1

78. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Erkam'ın ortasında ön direkte yükselen İshak'ın kafa vuruşu uzak köşeden ağlarla buluştu. 3-2

kadrolar ve kartlar:

Esenler Erokspor: Erdem Canpolat; Furkan Orak (Hayrullah Bilazer dk. 46), Bahadır Öztürk, Claro, Enes Alıç, Janvier (Tugay Kaçar dk. 86), Mikail Okyar, Faye, Recep Niyaz (Ferhat Yazgan dk. 78), Yusuf Erdoğan (Zeqiri dk. 86), Kubilay Kanatsızkuş (Burak Çoban dk. 68). Yedekler: Ertuğrul Çetin, Samudio, Erkan Kaş, Yusuf Arda Özyurt, Gueye. Teknik direktör: Hikmet Karaman.

Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan; Berkan Keskin, Wellington, Oğuzcan Çalışkan, Duhan Aksu (Abdullah Çelik dk. 46), İshak Karaoğul, Erkam Develi, Roshi (Raice dk. 57), Jefferson (Halil Can Ayan dk. 73), Fofana, Diouf (Nabian dk. 37, Ezeh dk. 73). Yedekler: Emre Satılmış, Ömer Faruk Demirel, Oğuzhan Ayaydın, Enes Yılmaz, Süleyman Luş. Teknik direktör: Osman Zeki Korkmaz.

Goller: Diouf (dk. 15) (Ankara Keçiörengücü); Faye (dk. 51), Kubilay Kanatsızkuş (dk. 53), Bahadır Öztürk (dk. 64) (Esenler Erokspor); İshak Karaoğul (dk. 78) (Ankara Keçiörengücü).

Sarı kartlar: Yusuf Erdoğan, Claro, Janvier, Bahadır Öztürk (Esenler Erokspor); Wellington, Ezeh, Raice (Ankara Keçiörengücü).

Maçın hakemleri: Ömer Faruk Gültekin, Hüsnü Emre Çelimli, Güner Mumcu Taştan. Stat: Esenler Erokspor.

TRENDYOL 1. LİG&#039;İN 13. HAFTASINDA ESENLER EROKSPOR, KONUK ETTİĞİ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ&#039;NÜ 3-2&#039;LİK...

TRENDYOL 1. LİG'İN 13. HAFTASINDA ESENLER EROKSPOR, KONUK ETTİĞİ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ'NÜ 3-2'LİK SKORLA MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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