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Kırılmaları giderip ilk yarıyı hedefimizde bitirmek istiyoruz

Osman Zeki Korkmaz, Esenler Erokspor yenilgisi sonrası takımın maç içindeki 'kırılmalarına' ve savunma-taktik eksiklerine odaklanacaklarını açıkladı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 23:10

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 23:31

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kırılmaları giderip ilk yarıyı hedefimizde bitirmek istiyoruz

Ankara Keçiörengücü değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig 13. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor karşısında 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz karşılaşmayı ve devam eden süreci değerlendirdi.

Maçın kırılma anları:

Korkmaz, takımının genel olarak rakibe baskı kurabilecek ve gol atabilecek kaliteye sahip olduğunu belirterek maç içerisindeki belirli anlarda yaşanan savunma ve mental sorunların sonuca etki ettiğini vurguladı. Teknik direktör, 'Öne geçtiğimiz, rakibin daha baskın olduğu veya skoru dengede tutmamız gereken bölümlerde zaman zaman kırılmalar yaşıyoruz' sözleriyle bu kırılganlığa dikkat çekti.

Geçen haftaki olayı 'bir futbol kazası' olarak nitelendiren Korkmaz, aynı zayıflığın bu maçta tekrarlandığını ve bunun pozisyonel ile taktiksel sebeplerinin irdeleneceğini söyledi. Maç içinde hangi anlarda nelerin eksik kaldığının tespit edilerek oyuncularla paylaşılacağı ifade edildi.

Önümüzdeki hedef ve çalışma planı:

Teknik direktör, ligin ilk yarısında geride kalan bölüm için önümüzde altı maç bulunduğunu hatırlattı ve bu periyottan maksimum puan almak istediklerini söyledi. Korkmaz, takımın performansını 'anbean ve beşer, onar dakikalık bölümler halinde' analiz edeceklerini belirterek savunma ve pozisyonel disiplin üzerinde yoğunlaşacaklarını açıkladı.

Basın toplantısında öne çıkan vurgu, yaşanan mental ve pozisyon kırılmalarının telafi edilmesi gerektiği oldu. Korkmaz, önümüzdeki maçların kaybedilen zamanı telafi etmek için fırsat sunduğunu söyleyerek, bu süreçte taktiksel düzenlemeler ve savunma iyileştirmeleriyle istenen noktaya ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

ESENLER EROKSPOR&#039;A 3-2 YENİLEN ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ&#039;NDE TEKNİK DİREKTÖR OSMAN ZEKİ KORKMAZ, HER...

ESENLER EROKSPOR'A 3-2 YENİLEN ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ'NDE TEKNİK DİREKTÖR OSMAN ZEKİ KORKMAZ, HER TAKIMA GOL ATABİLECEK VE BASKI KURABİLECEK KALİTEYE SAHİP OLDUKLARINI BELİRTEREK, "ANCAK MAÇIN BELİRLİ ANLARI VAR. ÖNE GEÇTİĞİMİZ, RAKİBİN DAHA BASKIN OLDUĞU VEYA SKORU DENGEDE TUTMAMIZ GEREKEN BÖLÜMLERDE ZAMAN ZAMAN KIRILMALAR YAŞIYORUZ" DEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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