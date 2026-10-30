Bakırköy soruşturmasında 40 kişi için tutuklama talebi, başkanın babası ve dayısı adli kontrolde

Soruşturmanın kapsamı:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ihale usulsüzlüğü soruşturmasında, belediyeye ilişkin mal ve hizmet alım ihalelerinde usulsüzlük iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. İddialar arasında ihalelerde kamu zararına neden olunması ile iş yeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edilmesi ve ödeme yapmayanların ruhsat işlemlerinin sürüncemede bırakılması yer aldı. Soruşturma kapsamında 63 şüpheli gözaltına alındı; ifadelerin ardından bir kısım şüpheliler nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Tutuklama talep edilen isimler:

Savcılık tarafından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen ve tutuklama talep edilen şüpheliler arasında Bakırköy Belediye Başkan Yardımcıları Cemalettin Özdemir, Abdülhamit Pehlivan, Arda Karadağ ile Ali Rıza Akyüz bulunuyor. Ayrıca şu isimler tutuklama talebiyle sevk edildi: Bakırköy Belediyesi Meclis Üyeleri Mustafa Fazlıoğlu ile Erkan Gül, Bakırköy İmar ve Şehircilik Müdürü Abdülkadir Akay, Bakırköy Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Kekellüoğlu, Bakırköy Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Yunus Alışkan, Bakırköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Yavuz, Bakırköy Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Mustafa Fatih Özkan, Bakırköy Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Vekili Duygu Muş, eski Bakırköy Bilgi İşlem Müdürü Nusret Sapa ile belediye görevlileri Ayhan Kıvılcım, Berkay Biçer, Selin Çiftçi, Kaan Dengiz, Yüksel Ercan Akçabay, Ferhat Ferahi Çelik, Belediye Başkan Vekili Nurcan Alan ve Fen İşleri Müdürü Derya Güler.

Listede yer alan diğer şüpheliler de şunlar: Ali Kemal Şahinsoy, Ahmet Adnan Özyirmidokuz, Ali Murteza Alır, Alper Demirtaş, Birkan Dıragat, Cemal Arıkan, Eyyüp Alır, Fırat Duran, Gürkan Dıragat, Hasan Mercan, Hüseyin Kıran, Mehmet Muhlis Öner, Mehmet Sırrı Özdemir, Osman Akın, Ömer Tuncer, Tolgahan Acar, Veli Çakırca ve Yılmaz Tuna. Toplamda 40 şüpheli için tutuklama talep edildi.

Adli kontrol talebi ve serbest bırakılanlar:

Soruşturma çerçevesinde bazı şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri talep edildi. Adli kontrol talebiyle sevk edilenler arasında Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu’nun babası Mustafa Özdemir ve dayısı Metin Soğuksu yer aldı; iki isim hakkında suçlama metninde "irtikap" ifadesi bulunuyor. Ayrıca belediye görevlileri Muharrem Atmaca, Altan Bulan ve Gözde Altıntop 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla adli kontrol talebiyle sevk edildi.

Adli kontrol talebiyle sevk edilen diğer şüpheliler: Özge Mutlu, Emin Kılıç, Abdülaziz Öksüz, Ebubekir Öksüz, Özkan Taşlıcalı, Mert Ece, Hakan Kurtgişi, Gökhan Kaya, Yasemin Kaya, Bünyamin Seven, Feyza Kıran ve Gencay Seçilir.

İfadeler sonrası savcılık tarafından serbest bırakılan 6 şüpheli ise Belediye Hukuk İşleri Müdürü Sinan Derman, Özel Kalem Müdürü Suzan Kurt, Bakırköy Gelirler Müdürü Hamza Sayan, Zabıta Şefi İbrahim Halil Mercan, belediye personeli Muhammed Beran Pekyen ile şirket yetkilisi Ümit Güngör olarak kaydedildi.

Soruşturma ve sevk süreçleri nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin değerlendirmesine bırakıldı; hakimin kararları doğrultusunda sürecin nasıl ilerleyeceği kamuoyuna duyurulacaktır.

Bakırköy Belediyesine yönelik soruşturmada belediye başkanının babası ve dayısı hakkında 'adli kontrol' tedbiri talebi