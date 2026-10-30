Geri dönüşle moral bulan Erokspor: Hikmet Karaman'dan güven ve taraftar çağrısı

Hikmet Karaman maç sonu değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig 13. hafta maçında Erokspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Hikmet Karaman takımının performansından memnun olduğunu belirterek, "1-0'dan geri dönerek skoru 3-2'ye getirdik. Oyuncularımızı kutluyorum" dedi.

maçın dönüm noktaları:

Karaman, maçın ilk 10 dakikasında takımının zaman zaman bariz hatalar yaptığını ancak sonrasında oyunun kontrolünü ele aldıklarını söyledi. İlk yarıda istedikleri skoru yakalayamadıklarını, oyuna bakıldığında devre arasına 3-1 önde girmeleri gerektiğini vurguladı. Teknik adam, pozisyona girmenin önemli olduğunu ancak bunu skora yansıtmanın şart olduğunu ifade etti; buna rağmen geriye düşmelerine rağmen geri dönüp galibiyeti aldıklarını belirtti.

oyuncu değişiklikleri ve sahadaki şanssızlıklar:

Maçta yapılan oyuncu değişikliklerinin sonucu etkilediğini söyleyen Karaman, Furkan'ın yerine oyuna giren Hayrullah'ın takıma "yüzde 100'ün üzerinde" katkı sağladığını belirtti. Buna karşın köşe vuruşundan yedikleri gol ve Kubilay'ın sakatlanıp oyundan çıkmasının takım adına şanssızlık olduğunu dile getirdi. Tüm olumsuzluklara rağmen takım pozisyon bulmaya devam edip maçı sonuca götürmesini bildi.

taraftar, güven ve hakem değerlendirmesi:

Deneyimli teknik adam, tribünlere gelen taraftarlardan memnuniyet duyduğunu söyleyerek genç taraftar grubuna ve maça gelenlere teşekkür etti. Karaman, 1. Lig'in havasını değiştirmek gerektiğini; maçlara gelen seyirci sayısının artmasının oyuncuların motivasyonunu yükselteceğini belirtti: "Futbol taraftarsız olmuyor."

Hakem ve VAR uygulamalarına dair önceki açıklamalarına da değinen Karaman, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tedbirsiz olarak sevk edildiğini ancak ceza almadığını söyleyerek teşekkür etti. Orta hakemlerin hata yapabileceğini kabul eden Karaman, VAR hakemlerinin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı ve örnek bir taç kararı üzerinden güvenin önemine dikkat çekti. "Hakem arkadaşlarımız genç, gelsinler hata yapsınlar. Ancak VAR'daki ve yardımcı hakemlerin bu genç arkadaşlara destek olması gerekiyor," dedi.

Karaman'ın değerlendirmeleri, hem sahadaki futbolun hem de lig içindeki yönetim ve izleyici dinamiklerinin önemine işaret etti. 3-2'lik galibiyet, hem takımın moralini yükseltti hem de tribünlerin etkisini yeniden gündeme taşıdı; Karaman, bu ivmenin sürmesi için güven ve taraftar desteğinin şart olduğunu yineledi.

ESENLER EROKSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ HİKMET KARAMAN, ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ KARŞISINDA ALINAN 3-1'LİK GALİBİYETİN ARDINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, OYUNCULARININ PERFORMANSINDAN MEMNUN OLDUĞUNU BELİRTEREK, "1-0'DAN GERİ DÖNEREK SKORU 3-1'E GETİRDİK. OYUNCULARIMIZI KUTLUYORUM" DEDİ.