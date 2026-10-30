Madenli'de sağanak sonrası yollar kontrollü açıldı, başkan tehlike olmadığını bildirdi

Madenli'de müdahale sürüyor:

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak, Merkez, Topkaya ve Aloğlu mahallelerinde ulaşımda aksamalara yol açtı. Merkez Mahallesi'nde menfezin tıkanması sonucu ana yol bir süre su altında kaldı; belediye ekipleri yaklaşık bir saat içinde tıkanıklığı gidererek yolu kontrollü şekilde yeniden trafiğe açtı.

Topkaya Mahallesi ana yolu ile alternatif güzergâhında heyelanlar meydana gelirken, Aloğlu Mahallesi'nde de ufak çaplı toprak kaymaları görüldü. Belediye ekipleri söz konusu noktalarda yol açma ve temizlik çalışması yürütüyor, çalışmaların tamamlanmasının ardından yolların gündüz bakımı yapılarak vatandaşın konforlu kullanımına sunulması planlanıyor.

saha çalışmaları ve yetkililerin açıklamaları:

Madenli Belediye Başkanı Mustafa Çalışkan, alanda yaptığı incelemede yağışın saat 18.30-19.00 aralığından sonra yoğunlaştığını belirtti. Başkan Çalışkan, muhtarların ihbarı üzerine olay yerine gelerek ekiplerle süreci takip ettiklerini ifade etti. Çalışkan, "Saat 18.30-19.00’dan sonra yoğun bir yağmura maruz kaldık. Menfezin tıkanmasından bu ana yolumuzda... Sorun giderildi, çalışmalar bir saat içerisinde yapıldı" sözleriyle müdahalelerin hızlı gerçekleştiğini aktardı.

Başkan ayrıca ekiplerin sahada olduğunu ve şu an için bir tehlike görünmediğini vurguladı: "Şu anda görünen bir tehlike yok". Gece geç saatlerde yeniden yağmur beklendiğini not eden Çalışkan, vatandaşlara uyarılar yapıldığını, meteorolojinin uyarı bilgilerinin paylaşıldığını söyledi.

Çalışkan, muhtarlar Burhan Sarıoğlu ve Süleyman Alay ile birlikte bölgedeki çalışmaları takip ettiklerini, yollar açılana dek sürecin yakından izlendiğini belirtti. Ayrıca yolların mevcut durumunda belirgin deformasyonlar bulunduğunu, gündüz yapılacak bakım ve onarımın ardından ulaşımın daha konforlu hale getirileceğini kaydetti.

Belediye kaynakları, ekiplerin Topkaya ve Aloğlu'daki müdahalelerin yanı sıra başka bazı noktalarda da toprak kayması tespit ettiğini; bu noktalarda da temizleme ve güvenlik çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Yetkililer vatandaşlardan uyarılara riayet etmelerini ve gerekli durumlarda alternatif güzergâhları kullanmalarını istedi.

Kısa vadede bölgedeki durumu izleyen ekiplerin çalışmaları devam ederken, yetkililerden gelen açıklama şu anda büyük bir tehlike olmadığını, ancak meteorolojik gelişmelerin takip edildiğini aktarıyor.

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