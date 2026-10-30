Galatasaray seriyi Konya'da 4-0'la perçinledi

Galatasaray konya deplasmanında farklı galip geldi

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, Konya Büyükşehir Stadyumu’nda Konyaspor ile karşılaştı ve maçı 4-0 kazanarak puanını 25'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 2-0 önde tamamladıktan sonra ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı kopardı ve liderliğini sürdürdü.

maçın önemli anları:

Galatasaray’ın ilk golünü Nijeryalı forvet Victor Osimhen kaydetti. Mücadelenin 12. dakikasında Gabriel Sara’nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Osimhen’in kafa vuruşu ağlarla buluştu; Nijeryalı oyuncu ligdeki gol sayısını 9'a yükseltti. İkinci gol 28. dakikada Yunus Akgün’den geldi; kullandığı köşe vuruşundan sonra Aleksey Batrakov’un pasıyla buluşan Yunus, ceza sahası sağından yaptığı vuruşla skoru 2-0 yaptı.

İkinci yarıda da Galatasaray etkili oyununu sürdürdü. 49. dakikada Aleksey Batrakov, Gabriel Sara’nın kendi yarı alanından attığı ara pasını alıp ceza sahasına girerek ligdeki ilk golünü kaydetti ve skoru 3-0’a taşıdı. 55. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Rafael Leao takımındaki ilk golünü atarak maçı 4-0 yaptı. Maçta Osimhen, Yunus Akgün ve Batrakov 61. dakikada yerlerini Deniz Gül, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan’a bıraktı; Leao ise 90 dakika sahada kaldı.

Sarı-kırmızılıların bu sezon RB Leipzig’ten kiraladığı genç stoper El Chadaille Bitshiabu, karşılaşmayla birlikte Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına çıktı; 70. dakikada Davinson Sanchez’in yerine oyuna giren 21 yaşındaki futbolcu, maç sonrasında taraftarların ilgi gösterdiği isimlerden oldu.

Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, 29. dakikada Dompe’nin ortasında Toth’un kafa vuruşunda çizgi üzerinde kritik bir müdahale yaparak gole izin vermedi; bu kurtarış takımın maç boyunca kontrollü defans performansını tamamlayan anlardan biri oldu.

serinin önemi ve lig tablosuna yansıması:

Bu sonuçla Galatasaray ligde üst üste dörtüncü galibiyetini almış oldu. Trabzonspor mağlubiyetinin ardından takım sırasıyla Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Fenerbahçe ve Konyaspor karşısında üç puan topladı. Teknik ve gol yollarındaki etkinlik, savunmadaki disiplinle birleşince Cimbom bu sezon Süper Lig'de dördüncü kez kalesini gole kapattı; geride kalan 10 haftada filelerinde 12 gol gördüler.

Ayrıca bu sezon içinde Galatasaray ikinci kez 4-0'lık farklı galibiyet aldı; ligin 2. haftasında Erzurumspor FK deplasmanından da aynı skorla ayrılmışlardı. Sarı-kırmızılılar önümüzdeki hafta ligde Amed Sportif Faaliyetler’i konuk edecek ve seriyi devam ettirerek zirvedeki yerlerini pekiştirmeyi hedefleyecekler.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 10. HAFTASINDA GALATASARAY DEPLASMANDA OYNADIĞI KONYASPOR'U 4-0 MAĞLUP EDEREK LİGDE ÜST ÜSTE 4. GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ VE PUANINI 25'E YÜKSELTTİ