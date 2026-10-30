Sarı-kırmızılılar Konya'da farklı galibiyetle sahadan ayrıldı

Galatasaray Konyaspor deplasmanından 4-0 galip ayrıldı

Trendyol Süper Lig 10. hafta maçında Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi. Maç boyunca özellikle ilk yarıda yakalanan fırsatlar ve ikinci yarıda etkili bitirişler maçın belirleyici unsurları oldu.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı):

48. dakikada Sara'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Batrakov, ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu ağlara göndererek skoru 0-3 yaptı. 52. dakikada Singo'nun pasında ceza sahasına giren Leao, Rayyan Baniya'nın müdahalesiyle yerde kaldı; VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın penaltı kararı verdi. 55. dakikada penaltıyı kullanan Leao, topu ağlara göndererek skoru 0-4 yaptı. 73. dakikada Mustafa Muhammed'in indirdiği topu kontrol eden Enis Bardhi'nin şutu auta gitti.

Goller ve kartlar:

Galatasaray gollerini Osimhen (12'), Yunus Akgün (28'), Batrakov (48') ve Leao (55' pen.) ile kaydetti. Maçta sarı kart görenler arasında Galatasaray'dan Sara; Konyaspor'dan Deniz Türüç ve Jevtovic yer aldı.

Kadrolar ve teknik direktörler:

Konyaspor: Bahadır Güngördü (Deniz Ertaş dk. 39), Andzouana (Uğurcan Yazğılı dk. 55), Rayyan Baniya, Awaziem, Masuaku, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu (Enis Destan dk. 81), Deniz Türüç, Toth (Enis Bardhi dk. 46), Dompe (Colley dk. 71), Muleka (Mustafa Muhammed dk. 46). Yedekler: Ahmet Oğuz, Arif Boşluk, Gonçalves, Emir Bars. Teknik direktör: İlhan Palut.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez (Bitshiabu dk. 69), Singo, Eren Elmalı, Lucas Torreira (İlkay Gündoğan dk. 61), Gabriel Sara (Ugochukwu dk. 61), Leao, Batrakov (Nhaga dk. 61), Yunus Akgün (Leroy Sane dk. 61), Osimhen (Deniz Gül dk. 61). Yedekler: Günay Güvenç, Jakobs, Barış Alper Yılmaz, Lemina. Teknik direktör: Okan Buruk.

Hakemler:

Maçı yöneten hakemler Cihan Aydın, yardımcılar Anıl Usta ve Mehmet Salih Mazlum olarak kaydedildi.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 10. HAFTASINDA KONYASPOR, SAHASINDA GALATASARAY’A 4-0 MAĞLUP OLDU.