Esenler'de tartışma silahlı çatışmaya dönüştü; şüpheliler yakalandı

Olayın gelişimi:

Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi'nde 9 Ekim gecesi gerçekleşen silahlı olayda, bir iş yerinin camları zarar görürken iki kişi yaralandı. Olayın ilk değerlendirmesinde yaralananların birbirlerine karşılıklı ateş açtığı belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan M.B. ile A.Ç. arasında, M.B.'nin arkadaşı N.G.'nin A.Ç. tarafından tehdit edildiği iddiası üzerinden başlayan tartışma kavgaya dönüşerek silahların kullanılmasına neden oldu.

Güvenlik kamerası ve deliller:

Olay yerindeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda, kimlikleri tespit edilen M.B. ve A.Ç.'nin karşılıklı şekilde birbirlerine ateş ettiği belirlendi. Yapılan keşiflerde iş yeri camında isabet olduğu ve çevrede 4 adet boş kovan ele geçirildiği kaydedildi.

Yaralanan şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirilirken, güvenlik kamerası kayıtları soruşturmanın yönünü netleştirdi.

Soruşturma ve adli süreç:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, tedavisi tamamlanan M.B. muhafaza altına alındı. İşlemleri tamamlanan M.B. hakkında savcılığa sevk sonrası adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.

Tedavisi devam eden A.Ç. için de sağlık durumunun ardından muhafaza altına alınacağı ve hakkında aynı suç kapsamında, yani Kasten öldürmeye teşebbüs suçu kapsamında adli işlem başlatılacağı ifade edildi.

Soruşturma kapsamındaki tespitler ve görüntü incelemeleri doğrultusunda, olayın tamamlanmasıyla ilgili çalışmanın sürdüğü bildirildi.

ESENLER’DE İKİ KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI SALDIRININ ÇATIŞMA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ: ŞÜPHELİLER YAKALANDI