Aynı binada tekrar eden alarm: Bursa'da camdan intihar girişimleri ekipleri yordu

Olayın gelişimi:

Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde alkolün dozunu kaçırdığı iddia edilen bir şahıs cama çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay kısa sürede mahallede yoğun ilgi uyandırdı ve çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Ekiplerin müdahalesi:

Polis ekipleri şahsı ikna etmek için saatlerce çaba sarf etti, sağlık ekipleri olay yerinde hazır bulundu. İtfaiye ekipleri olası bir düşmeye karşı hava yastığı açarak tedbir aldı. Uzun süren görüşmelerin ardından şahıs ikna edilerek olay yerindeki hareketlilik sona erdi.

Olayın dikkat çeken yönü, aynı şahsın benzer davranışı yaklaşık 10 kez tekrarladığı bilgisi oldu. Her defasında polis ve itfaiye ekiplerinin alarma geçmesi mahallede tekrar eden bir durum algısı yarattı ve gece mesaisinin uzamasına neden oldu.

Ekiplerin defalarca aynı adrese gitmesi mahalle sakinlerinin dikkatini çekti; polis ve itfaiye alınan tedbirlerle olası bir kazayı önledi. Saatler süren ikna çabalarının ardından bölgedeki normal düzen yeniden sağlandı.

SAATLER SÜREN ÇABALARIN ARDINDAN ŞAHIS İKNA EDİLİREK AŞAĞI İNDİRİLDİ