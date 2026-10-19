Dolar 49,5491 +0,08%
Euro 55,5929 -0,10%
Bist 11.607,96 -0,97%
Altın Gram 6.672,76 +0,18%
EUR/USD 1,1216 -0,25%
Brent Petrol 108,31 -1,41%
--°

Aynı binada tekrar eden alarm: Bursa'da camdan intihar girişimleri ekipleri yordu

Bursa Osmangazi'de alkol etkisindeki bir kişi cam çıkarak intihar girişiminde bulundu; polis ve itfaiye uzun süre ikna çalışması yaptı, benzer olay 10 kez.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 10:48

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 10:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Aynı binada tekrar eden alarm: Bursa'da camdan intihar girişimleri ekipleri yordu

Olayın gelişimi:

Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde alkolün dozunu kaçırdığı iddia edilen bir şahıs cama çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay kısa sürede mahallede yoğun ilgi uyandırdı ve çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Ekiplerin müdahalesi:

Polis ekipleri şahsı ikna etmek için saatlerce çaba sarf etti, sağlık ekipleri olay yerinde hazır bulundu. İtfaiye ekipleri olası bir düşmeye karşı hava yastığı açarak tedbir aldı. Uzun süren görüşmelerin ardından şahıs ikna edilerek olay yerindeki hareketlilik sona erdi.

Olayın dikkat çeken yönü, aynı şahsın benzer davranışı yaklaşık 10 kez tekrarladığı bilgisi oldu. Her defasında polis ve itfaiye ekiplerinin alarma geçmesi mahallede tekrar eden bir durum algısı yarattı ve gece mesaisinin uzamasına neden oldu.

Ekiplerin defalarca aynı adrese gitmesi mahalle sakinlerinin dikkatini çekti; polis ve itfaiye alınan tedbirlerle olası bir kazayı önledi. Saatler süren ikna çabalarının ardından bölgedeki normal düzen yeniden sağlandı.

SAATLER SÜREN ÇABALARIN ARDINDAN ŞAHIS İKNA EDİLİREK AŞAĞI İNDİRİLDİ

SAATLER SÜREN ÇABALARIN ARDINDAN ŞAHIS İKNA EDİLİREK AŞAĞI İNDİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ayazağa'da sel sırasında araçların üst üste bindiği anlar kamerada
images

Akran tartışmasına aile karıştı: üç kardeş bir çocuğu darp etti
images

Eskişehir itfaiyesi dar aralıklarda sıkışan iki dostu kurtardı
images

İstanbul valisi: konser sonrası iki ölü uyuşturucudan kaynaklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bağ evinde sadakat: erkek hindi telef olan dişi hindinin başından ayrılmadı

Akran tartışmasına aile karıştı: üç kardeş bir çocuğu darp etti

Eskişehir itfaiyesi dar aralıklarda sıkışan iki dostu kurtardı

Nazilli'de muhtarlar gününde Gül Esin mezarı başında anıldı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi