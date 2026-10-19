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Mitolojiden mutfağa Osmangazi'de geçmişe açılan sinema ve tat keşfi

Osmangazi'de düzenlenen 4. Mitoloji Film Haftası, söyleşiler, antik tadımlar ve film gösterimleriyle mitolojiyi sinema ve yemek kültürü ekseninde buluşturdu.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 10:56

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Mitolojiden mutfağa Osmangazi'de geçmişe açılan sinema ve tat keşfi

Etkinlik hakkında:

Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 4. Mitoloji Film Haftası, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla "İnsanlığın Ortak Hikayesi" temasıyla gerçekleşti. Etkinlik, mitolojik anlatıları sinema, sanat ve bilim ekseninde ele alarak kentin kültür ve sanat hayatına katkı sundu.

Odysseus’un yolculuğuna ışık tutuldu:

Etkinlik kapsamında anlatıcı Ecehan Biçen, Ördekli Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Odysseus’un Yolculuğu" başlıklı söyleşide Homeros’un destanını farklı bir perspektiften değerlendirdi. Biçen, mitolojik anlatının edebiyat ve sinema ile ilişkisini öne çıkararak katılımcılarla interaktif bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin ardından Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir Biçen’e katkılarından dolayı plaket takdim etti.

Ecehan Biçen etkinliğe ilişkin şunları söyledi: "Osmangazi Belediyesi’nin verdiği destekle düzenlenen Mitoloji Filmleri Haftası kapsamında Odyssey filmi üzerine konuştuk. Bu senenin en gözde filmlerinden biriydi, bir taraftan da Homeros’un destanına dayanıyor. Gerçekleşen söyleşide Homeros’un destanını anlattım, sonrasında da hep beraber interaktif bir söyleşi yaptık. Katkıları için Osmangazi Belediyesi’ne çok teşekkür ederim".

Antik tatlar günümüze taşındı:

Programın bir diğer öne çıkan bölümü ise yazar ve mutfak kültürü araştırmacısı Sibel Önbaş tarafından gerçekleştirilen antik dönem tadımlarıydı. Önbaş, geçmişin yeme-içme kültürünü günümüzle ilişkilendirerek özellikle içecek kültürüne odaklandı; bu bağlamda sirkencübin ve posca gibi örnekleri anlattı.

Sibel Önbaş, tadımlara ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Amacımız farkındalık oluşturmak çünkü tarih boyunca pek çok kültürde yeme-içme oldu. Antik dönem ile bu dönem arasındaki bağı da şerbetle kurdum. Sirkencübin diye bir içecek var, Mevlevihanelerde kullanılan. Özünde bal var, sirke var, sindirim için inanılmaz. Sonrasında posca ile karşılaşınca antik dönemde askerler için verilmiş bir içecek. Yine içerisinde sirke, bal var. Doğaya dönmek, öze dönmek, geçmişe dönmek gerekiyor. Burada olmaktan çok keyif aldım".

Etkinlik, söyleşilerin ardından Kara Firavun, Vahşi ve Prenses filmlerinin gösterimleriyle devam etti. Söyleşilerden film gösterimlerine, tarihi anlatılardan antik lezzetlere uzanan program, katılımcılara iki gün boyunca kültür ve sanat dolu bir deneyim sundu.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN 4. MİTOLOJİ FİLM HAFTASI, SÖYLEŞİLER VE ANTİK...

OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN 4. MİTOLOJİ FİLM HAFTASI, SÖYLEŞİLER VE ANTİK DÖNEM TADIMLARIYLA KATILIMCILARI GEÇMİŞİN İZİNDE BİR YOLCULUĞA ÇIKARDI. ECEHAN BİÇEN, "ODYSSEUS’UN YOLCULUĞU" BAŞLIKLI SÖYLEŞİSİNDE HOMEROS’UN DESTANINI ELE ALIRKEN, YAZAR VE MUTFAK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMACISI SİBEL ÖNBAŞ DA ANTİK DÖNEMDEN GÜNÜMÜZE UZANAN LEZZETLERİ ANLATTI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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