Kazancı Holding Özbekistan'da dağıtım ağını 200 milyon dolarlık yatırımla genişletiyor

Kazancı Holding'in Özbekistan hamlesi

Kazancı Holding, Aksa Enerji ve elektrik dağıtım şirketi Aksa Elektrik ile Özbekistan'daki yatırım ayağını büyütüyor. Aksa Enerji sayesinde Taşkent, Buhara ve Talimarcan'daki santrallerle ülkede 1.220 MW kurulu güce ulaşan grup, artık elektrik dağıtımında da etkin bir rol üstlenmeyi hedefliyor. Şirketin Semerkant'taki işletme hakkını almasının ardından üç bölge daha için değerlendirmeler sürüyor.

Yatırımın kapsamı ve hedefleri:

Toplantı ve sunumlara göre, Semerkant dahil dört elektrik dağıtım bölgesinde önümüzdeki iki yıl içinde toplamda yaklaşık 200 milyon dolar yatırım yapılması planlanıyor. Holding, Aksa Enerji'nin Taşkent, Buhara ve Talimarcan santrallerine bugüne kadar yaptığı yatırımı 700 milyon doların üzerinde olarak açıklamış bulunuyor. Elektrik dağıtım şebekelerinin modernizasyonu, operasyonel verimliliğin artırılması ve abonelere daha güvenilir enerji sağlanması öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Aksa Elektrik, uluslararası ihaleyi kazanarak Semerkant bölgesinin elektrik dağıtım şebekesinin işletmesini 30 yıllığına üstlenmişti. Bu altyapı projeleri, dağıtım ağlarının güçlendirilmesi, kesinti sürelerinin azaltılması ve bakım-onarım süreçlerinin iyileştirilmesi gibi teknik adımları içeriyor.

Siyasi iş birliği ve toplumsal taahhüt:

Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Taşkent'te, Yakıt ve Enerji Sektörü Yatırımcıları Konseyi’nin düzenlediği ilk toplantı kapsamında bir araya geldi. Görüşmede mevcut yatırımlar, yeni iş birliği olanakları ve ülkenin enerji altyapısının modernizasyonuna yönelik projeler ele alındı.

Toplantıda ayrıca holdingin sosyal sorumluluk yaklaşımı da gündeme geldi. Kazancı Holding, yatırım yaptığı bölgelerde okul yaparak eğitime katkı sunmayı planladığını bildirirken, bu yaklaşım Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından olumlu karşılandı. Şirket temsilcileri, altyapı ve sosyal yatırımların birlikte yürütülmesinin bölgesel kalkınma açısından önemine vurgu yaptı.

Cemil Kazancı görüşmeye ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: "Özbekistan, küresel ölçekli ve uzun vadeli planlarımızda stratejik bir konuma sahip. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in reform vizyonu ve Türkiye ile Özbekistan arasındaki güçlü ilişkiler, yatırımlarımızı derinleştirmemiz için sağlam bir zemin oluşturuyor. Yeni dönemde enerji üretimindeki varlığımızı elektrik dağıtımındaki yetkinliklerimizle birleştirerek ülkenin enerji dönüşümünde sorumluluk almaya devam edeceğiz. Özbekistan enerji sisteminin dönüşümüne ve modernizasyonuna yatırım yapacağız. Ayrıca Türkiye’de milli eğitim sistemine armağan ettiğimiz okulların benzerlerini Özbekistan’da da inşa ederek toplumsal gelişime de destek olmayı hedefliyoruz. Böylece Özbekistan’ın hem enerji arz güvenliğine hem de sürdürülebilir kalkınmasına kalıcı katkı sunmayı hedefliyoruz."

Şirketin planları, hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla Özbekistan'daki enerji sektöründe daha kapsamlı bir varlık göstermeyi amaçlıyor. Modernizasyon projeleri ve uzun dönemli işletme anlaşmaları, Kazancı Holding'in bölgedeki yatırım stratejisinin merkezinde bulunuyor.

HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEMİL KAZANCI, ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI ŞEVKET MİRZİYOYEV İLE GÖRÜŞTÜ