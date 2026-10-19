Uzmanlar çocuk sağlığında güncel yaklaşımları Düzce'de tartıştı

etkinlikten genel bakış:

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde ve Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği (PUADER) iş birliğiyle düzenlenen 'Düzce Pediatri Sempozyumu'nda, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanındaki güncel gelişmeler kapsamlı biçimde ele alındı. Programa Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, akademisyenler, klinik hekimler ve davetliler katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Sevim Türay, Prof. Dr. Kenan Kocabay'ın fakülteye kazandırdığı vizyon ve misyonu vurgulayarak organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Kurucu mimarlardan Prof. Dr. Kenan Kocabay ise meslek yaşamındaki deneyimlerini paylaşarak programın kendisi için manevi önemini ifade etti.