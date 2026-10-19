Dolar 49,5488 +0,08%
Euro 55,5820 -0,12%
Bist 11.609,06 -0,96%
Altın Gram 6.671,45 +0,16%
EUR/USD 1,1212 -0,28%
Brent Petrol 108,64 -1,11%
--°

Uzmanlar çocuk sağlığında güncel yaklaşımları Düzce'de tartıştı

Düzce Üniversitesi ile PUADER iş birliğiyle düzenlenen pediatri sempozyumunda uzmanlar, çocuk sağlığında tanı, tedavi ve beslenme yaklaşımlarını paylaştı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 10:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Uzmanlar çocuk sağlığında güncel yaklaşımları Düzce'de tartıştı

etkinlikten genel bakış:

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde ve Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği (PUADER) iş birliğiyle düzenlenen 'Düzce Pediatri Sempozyumu'nda, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanındaki güncel gelişmeler kapsamlı biçimde ele alındı. Programa Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, akademisyenler, klinik hekimler ve davetliler katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Sevim Türay, Prof. Dr. Kenan Kocabay'ın fakülteye kazandırdığı vizyon ve misyonu vurgulayarak organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Kurucu mimarlardan Prof. Dr. Kenan Kocabay ise meslek yaşamındaki deneyimlerini paylaşarak programın kendisi için manevi önemini ifade etti.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muhtarlara çağrı: Eskişehir’in her kapısına devlet şefkati ulaşacak
images

Kardeşlik notaları Karabük sahnesinde yankılandı
images

Oltu'da muhtarlar günü yerel demokrasinin sıcak yüzünü gösterdi
images

Gedizli antrenör Halil Seval uluslararası ayak tenisi şampiyonasında hakemlik ya...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

çatışma sonrası fatih mahallesi'nde güvenlik önlemleri yoğunlaştırıldı

Türkün söz köprüsü Talas'ta buluştu

Kabil'de Türk içecekleri rafların favorisi oldu

Donat: Erzurum kampı takımı fiziksel ve mental açıdan güçlendirdi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi