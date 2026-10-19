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Eskişehirde gece çıkan kavga öldürdü: ana şüpheli evinde yakalandı, 7 kişi adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de iki grup arasındaki kavgada pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 24 yaşındaki Muratcan Altun yaşamını yitirdi; ana şüpheli dahil 7 kişi adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 10:55

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eskişehirde gece çıkan kavga öldürdü: ana şüpheli evinde yakalandı, 7 kişi adliyeye sevk edildi

olayın seyri:

Olay, geçtiğimiz pazar günü sabaha karşı Eskişehir Odunpazarı ilçesinde, Üçtop Sokak ile Yunus Emre Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Bu esnada, yanında pompalı tüfek bulundurduğu belirtilen bir şüphelinin açtığı ateş sonucu 24 yaşındaki Muratcan Altun göğsünden ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Altun, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına karşın hayatını kaybetti. Olay yerinde yürütülen ilk incelemeler, vakanın silahlı çatışma niteliğinde olduğunu ortaya koydu.

şüphelinin yakalanması ve ifadeleri:

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan fiziki takip ve araştırmalar sonucunda olayın ana şüphelisi olarak belirlenen A.Ç. (21), saklandığı ikamette kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınırken soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çeken A.Ç.'nin, basın mensuplarına yönelik ifadeleri kayda geçti. Şüphelinin, "Hak ettiler kardeşim. Hak edene hak ettiğini vereceksin" sözleri ve bir basın mensubunun "Neden vurdun?" sorusuna verdiği "Öyle gerekti" yanıtı emniyet kayıtlarına geçti.

soruşturma ve adli süreç:

Cinayet büro amirliği tarafından yürütülen çok yönlü soruşturmalar kapsamında ekipler, kavgaya karıştığı ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik operasyonları genişletti. Devam eden çalışmalarda ana şüpheli A.Ç. ile birlikte toplam 6 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı; böylece gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan A.Ç. ve beraberindeki 6 kişi, bugün geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin adli soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

A.Ç.

A.Ç.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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