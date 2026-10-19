Bahçelievler mahallesinde trafik kazası: panelvan traktör römorkuna çarptı, 1 yaralı

Bahçelievler mahallesinde trafik kazası

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 VZ 847 plakalı Mitsubishi marka panelvan, aynı yönde seyreden ve un yüklü 70 EF 291 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Kazada yaralanan sürücü:

Panelvanı kullanan F.Ş. çarpmanın etkisiyle yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Kaza yerinde yapılan ön incelemenin ardından olayda zarar gören araçlar, polis ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasının ardından yoldan kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak polis tarafından tahkikat başlatıldı; soruşturma, kaza nedeninin belirlenmesi ve olası sorumlulukların tespiti amacıyla sürüyor.

KARAMAN’DA UN YÜKLÜ TRAKTÖRÜN RÖMORKUNA ARKADAN ÇARPAN PANELVANIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.