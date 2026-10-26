Esenyurt'ta engelli genci hedef alan saldırı güvenlik kamerasında

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi'nde 24 Ekim Cumartesi akşamı meydana gelen olayda, yüzde 70 engelli raporu bulunan 22 yaşındaki Alihan Eldemir, marketten ekmek almak için çıktığı sırada kimliği belirlenemeyen bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganların silah göstererek tehditler savurduğu ve darp sonucu gencin dişlerinin kırıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde ne görülüyor:

Güvenlik kamerası kayıtlarında Alihan Eldemir'in kalabalık bir grup tarafından darp edildiği, saldırganların çevresini sardığı ve tehditler savurduğu anlar yer aldı. Olayın bakkal önünde, genç markete ekmek almak için gittiği sırada gerçekleştiği bildirildi. Saldırının nedeni ve saldırganların kimlikleri henüz belirlenemedi.

Mağdur ve ailenin anlatımı:

Olay anında yaşadıklarını anlatan Alihan Eldemir, "Her gün bana karışıyorlar. Yıllardır beni rahatsız ediyorlar. Ben böyle duruyordum. Bir şey yapmamıştım. Neden bakıyorsun diyerek geldi bana vurdu. Korkuyorum abi ben her gün buradayım" dedi.

Anne Hediye Eldemir ise durumu şu sözlerle anlattı: "Benim oğlum bakkala gitti. Kendisi yüzde 70 engelli raporu var. Bakkala gidiyor bir tane çete geliyor bakkalın önünde benim oğlumu darp ediyorlar. İki tane dişlerini kırıyorlar. Dudaklarını yanaklarını patlatıyorlar. Silahta çekiyorlar. Çocuğu öyle bırakıp kaçtılar gittiler".

Aile, yaşananlar sonrası şahıslardan şikayetçi oldu.

ESENYURT'TA YÜZDE 70 ENGELLİ RAPORU OLAN 22 YAŞINDAKİ ALİHAN ELDEMİR HENÜZ KİMLİĞİ BELİRLENEMEYEN ŞAHISLAR TARAFINDAN DARP EDİLEREK DİŞLERİ KIRILDI. ŞAHISLARIN SİLAH ÇEKEREK TEHDİTLER SAVURDUĞU O ANLAR İSE GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ.