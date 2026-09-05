Esenyurt'ta görev başındayken şehit olan trafik polisi için veda töreni

Tören İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapıldı

İstanbul Esenyurt'ta trafik denetimi sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen polis memuru Mehmet Ali Topatan için Vatan'daki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, şehit yakınları ve protokol üyeleri katıldı.

Denetim sırasında saldırı:

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan taşımacılığa yönelik bir uygulama gerçekleştirirken uygulama üzerinden çağırılan ve taksicilik yaptığı şüphesi bulunan bir şahıs, arka taraftan polis memuruna ateş açtı. Saldırıda sırtından vurulan sivil trafik polisi Mehmet Ali Topatan ağır yaralandı; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Protokol konuşması ve temenniler:

Törende konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Daha dün, Şehit Polis Memurumuz Melih Kaygusuz’un acısı henüz tazeyken, bugün bir başka kahraman meslektaşımız da şahadet makamına ulaşmıştır. Başta, yüreği yanan kıymetli ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, kahraman teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin, milletimizin huzuru ve güvenliği uğruna gösterdiği fedakarlık, aziz hatırasını daima yaşatacaktır" ifadelerini kullandı.

Tören sırasında saygı duruşu gerçekleştirildi ve şehidin yakınlarına taziye iletildi. Cenaze namazı, bildirildiği üzere Fatih Camii'nde kılınacak olup, törenin ardından toprağa verilecektir.

Esenyurt’ta denetim sırasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi