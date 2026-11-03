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Esenyurt'ta hücre evinde yakalanan şüpheli 23 yıl kesinleşmiş hapisle aranıyordu

İstanbul polisi organize suç örgütüne yönelik operasyonda, hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis bulunan M.S.'yi Esenyurt'taki hücre evinde yakaladı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 22:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Esenyurt'ta hücre evinde yakalanan şüpheli 23 yıl kesinleşmiş hapisle aranıyordu

Esenyurt'ta hücre evinde yakalanan şüpheli 23 yıl kesinleşmiş hapisle aranıyordu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheliyi yakaladı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takipler sonucu, şüphelinin örgütün yurt dışındaki yöneticileriyle bağlantısı olduğu saptandı. İddialara göre zanlı, toplam 6 farklı suçtan hüküm giymişti ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu değerlendirildi.

operasyon ve yakalama:

Takipler, şüphelinin Esenyurt ilçesinde bir hücre evinde saklandığını tespit edilmesiyle sonlandı. Harekete geçen polis ekipleri belirlenen adrese eş zamanlı baskın düzenledi ve M.S. isimli zanlı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

soruşturmanın son aşaması:

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Yetkililer, yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda örgütün yurt dışı bağlantılarını ve kaçış hazırlıklarını mercek altına almayı sürdüreceklerini bildirdi.

Gelişmeler kamuoyuna aktarıldıkça haber güncellenecektir.

Esenyurt’ta hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis bulunan çete üyesi yakalandı

Esenyurt’ta hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis bulunan çete üyesi yakalandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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