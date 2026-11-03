Esenyurt'ta hücre evinde yakalanan şüpheli 23 yıl kesinleşmiş hapisle aranıyordu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheliyi yakaladı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takipler sonucu, şüphelinin örgütün yurt dışındaki yöneticileriyle bağlantısı olduğu saptandı. İddialara göre zanlı, toplam 6 farklı suçtan hüküm giymişti ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu değerlendirildi.

operasyon ve yakalama:

Takipler, şüphelinin Esenyurt ilçesinde bir hücre evinde saklandığını tespit edilmesiyle sonlandı. Harekete geçen polis ekipleri belirlenen adrese eş zamanlı baskın düzenledi ve M.S. isimli zanlı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

soruşturmanın son aşaması:

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Yetkililer, yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda örgütün yurt dışı bağlantılarını ve kaçış hazırlıklarını mercek altına almayı sürdüreceklerini bildirdi.

Gelişmeler kamuoyuna aktarıldıkça haber güncellenecektir.

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