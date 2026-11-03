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Zonguldak’ta AVM içinde duman paniği

Zonguldak'ta Esas 67 Burda AVM'de akşam saatlerinde yükselen duman nedeniyle ziyaretçiler tahliye edildi, ekipler müdahale edip soğutma çalışması yaptı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 23:18

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 23:25

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Zonguldak’ta AVM içinde duman paniği

Olay ve tahliye süreci:

Olay, 21.45 sıralarında Zonguldak'ta bulunan Esas 67 Burda Alışveriş Merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezinin iç bölümünün dumanla kaplanması üzerine, kapanış saatine denk gelen yoğunluk sırasında vatandaşlar hızla binadan çıkarılarak tahliye edildi.

Tahliye sırasında panik yaşanması üzerine güvenlik görevleri devreye girdi ve ziyaretçiler, merkez dışındaki güvenli alanlara yönlendirildi.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri müdahalede bulunarak olay yerinde söndürme ve soğutma çalışması gerçekleştirdi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve olayla ilgili resmi açıklama bekleniyor.

ZONGULDAK&#039;TA ESAS 67 BURDA ALIŞVERİŞ MERKEZİ&#039;NDE (AVM) HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE DUMANLARIN...

ZONGULDAK'TA ESAS 67 BURDA ALIŞVERİŞ MERKEZİ'NDE (AVM) HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE DUMANLARIN YÜKSELMESİ PANİĞE NEDEN OLDU. KAPANIŞ SAATİNE DENK GELEN OLAYDA ALIŞVERİŞ MERKEZİNDEKİ VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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