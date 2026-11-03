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Stuttgart teknik direktörü Hoeness: umut veren oyun acılı sona dönüştü

Sebastian Hoeness, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Galatasaray karşısında iyi oynadıklarını; kaçan net fırsatlar ve erken gollerin maçı acılı sona çevirdiğini söyledi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 23:31

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Stuttgart teknik direktörü Hoeness: umut veren oyun acılı sona dönüştü

Hoeness'in maç sonrası değerlendirmesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray deplasmanında oynanan karşılaşmayı Stuttgart 2-0 kaybetti. Maçın ardından takımın teknik direktörü Sebastian Hoeness basın toplantısında performansı ve maça ilişkin gözlemlerini paylaştı.

ilk yarının belirleyicileri:

Hoeness, maçın kaderinin ilk yarıda yazıldığını vurguladı. Galatasaray'ın erken bulduğu iki gol'ün oyunu değiştirdiğini belirterek, "İyi savunma sergileyemedik. En büyük zayıflık anımız oydu" dedi. Ayrıca, takımın hücumda da ümit vadeden pozisyonlar yakaladığını, ancak bunların skora yansımadığını aktardı.

ikinci yarı, fırsatlar ve takımın tavrı:

İkinci yarıda Stuttgart'ın momentum değiştirmek için daha ofansif oynadığını söyleyen Hoeness, direğin yanından geçen şutlar ve kaçan net fırsatlara dikkat çekti. "Fırsatları kaçırdık. Direğin yanından geçen şutlarımız oldu. Bizim açımızdan acılı bir son oldu. Bu kadar erken öne geçmeleri bizim için iyi olmadı" ifadelerini kullandı.

Hoeness, cesur oyun tercihlerinin sürdüğünü ve bu cesaretin saha içinde toparlanma fırsatları yarattığını belirtti: "1 gol atsaydık o zaman biz övgüler alacaktık. Burada da yine önümüze bakmamız lazım. Sahada iyi bir kalite ortaya koyduk." Buna rağmen sonuçtan memnun olunmadığını ve karışık duygular içinde olduğunu ifade etti.

Teknik direktör, takımına yine de övgüde bulunarak, baskı kurulsa da gol gelmediği sürece bunun işe yaramadığını söyledi ve oyuncularını elinden geleni yaptığı için tebrik etti. Maçın atmosferinin olağanüstü olmasının takım performansına olumlu katkı sağladığını ekledi, ancak sonuç itibarıyla beklentilerin karşılanmadığını vurguladı.

Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, Galatasaray karşısında olağanüstü bir atmosfere...

Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, Galatasaray karşısında olağanüstü bir atmosfere rağmen iyi oynadıklarını ancak yakaladıkları net fırsatları değerlendiremediklerini söyleyerek, "Bizim açımızdan acılı bir son oldu. Bu kadar erken öne geçmeleri bizim için iyi olmadı" dedi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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