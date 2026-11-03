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Uzay istasyonundan sandığa: NASA astronotları oylarını dünyaya iletti

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli Anil Menon, Jessica Watkins ve Luke Delaney elektronik oy pusulasıyla oylarını Texas'taki Harris ilçesine iletti.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 23:33

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Uzay istasyonundan sandığa: NASA astronotları oylarını dünyaya iletti

uzayda oy kullanma deneyimi:

ABD'de devam eden ara seçimler sırasında, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli üç NASA astronotu oylarını uzaydan kullandı. Anil Menon, Jessica Watkins ve Luke Delaney, yurt içindeki bağlı bulundukları seçim bölgesine elektronik oy pusulası aracılığıyla oylarını iletti.

İşlem, astronotların çalıştıkları ve yaşadıkları ortamdaki rutinin bir parçası olarak kaydedildi; kullanılan yöntem, kara üzerindeki oy verme prosedürleriyle uyumlu biçimde dijital kanallar üzerinden gerçekleştirildi.

oyların iletilme süreci:

Menon'un paylaştığı videoda, istasyondaki uyku bölmesinin geçici olarak oy kullanma kabini gibi düzenlendiği gösterildi. Astronotlar bilgisayar aracılığıyla doldurdukları elektronik oy pusulasını, kayıtlı oldukları seçim bölgesine, Texas eyaletindeki Harris ilçesine gönderdi.

Harris İlçesi, NASA'nın Johnson Uzay Merkezi ve Görev Kontrol Merkezi'ne ev sahipliği yapmasıyla biliniyor; bu nedenle oyların hedeflenmesi hem lojistik hem de kayıt bakımından doğrudan bağlantılı oldu.

tarihçe ve bağlam:

ABD'li astronotların uzaydayken oy kullanma uygulaması yeni değil; resmi kayıtlara göre bu uygulama 1997 yılından beri sürdürülüyor. Uzay görevleri sırasında vatandaşlık haklarının korunması için geliştirilen elektronik oy mekanizmaları, hem güvenlik hem de erişilebilirlik açısından önem taşıyor.

Bu olay, ara seçimlerin yerel ve ulusal sonuçlarına doğrudan bir etki sağlamaktan çok, görevin sürdüğü ortamda vatandaşlık işlemlerinin nasıl yürütüldüğünü göstermesi açısından dikkat çekti. Astronotların uzayda da oy kullanabilmesi, modern seçim teknolojilerinin saha dışındaki uygulamalarına örnek teşkil ediyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli NASA’ya bağlı 3 astronot, ABD’de devam eden ara seçimlerde...

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli NASA’ya bağlı 3 astronot, ABD’de devam eden ara seçimlerde elektronik oy pusulası ile oylarını uzayda kullandı.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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