Turgutlu'da park halindeki kepçeye arkadan çarpan araç: 1 ölü, 1 yaralı

Turgutlu'da hafif ticari aracın kepçeye çarpması

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Şehitler Mahallesi Yedieylül yolu üzerinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayda, iddiaya göre 09 ACR 708 plakalı hafif ticari araç yol üzerinde park halinde bulunan kepçeye arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Fahri Topalcık (66) ile Bülent D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra her iki kişi de Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Kazada ağır yaralanan Turgutlulu esnaf kaportacı Fahri Topalcık, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Bülent D. için hastanede tedavi sürüyor.

Soruşturma ve inceleme:

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Kazanın oluş şekli, aracın hız ve diğer olası etkenlerin belirlenmesi için bölgedeki inceleme ve delil çalışmaları devam ediyor.

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE KEPÇEYE ARKADAN ÇARPAN TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.