Esenyurt'ta yeni buluşma noktası: Derviş emekli evi

Derviş emekli evi kısa sürede ilgi gördü:

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy öncülüğünde hizmete açılan Derviş Emekli Evi, açıldığı ilk günlerden itibaren bölge sakinlerinin ilgisini çekti. Akçaburgaz Mahallesi'ndeki Yunus Emre Parkı içinde konumlanan tesis, adını Yunus Emre'nin derviş kimliğinden alıyor ve yeşil bir ortamda sosyalleşmeye olanak sunuyor. Mekân, emekli vatandaşların bir araya gelip sohbet edebildiği, aynı zamanda ailelerin de rahatça zaman geçirebildiği bir adres olarak tanımlanıyor.

fiyatlar ve hizmet anlayışı:

Tesis yetkilisi Kemal Mandal tarafından paylaşılan bilgilere göre menü emeklilere öncelik verilecek şekilde düzenlenmiş. Mandal, çayın 5 lira, Türk kahvesinin 20 lira olduğunu belirterek dışarıdaki fiyatlarla kıyaslama yaptı ve burada hizmetin çok daha uygun olduğunu vurguladı. Menüsünde çay, Türk kahvesi, tatlı çeşitleri ve soğuk içecekler bulunan mekânda personelin sıcak ve güler yüzlü yaklaşımı da sıkça dile getiriliyor.

mahalle ve ziyaretçi dönüşleri:

Akçaburgaz Mahalle Muhtarı Recep isenç tesisin mahalleye yeni bir soluk getirdiğini, özellikle cami cemaatinin uzun süredir dile getirdiği emekli evi talebinin karşılandığını ifade etti. Muhtar, park içinde yer almasının aileler ve emekliler için avantajlı olduğuna dikkat çekti ve mekanı 'on numara, beş yıldız' diye nitelendirdi.

Gün içinde arkadaşlarıyla birlikte tesise gelen Şevket Solak ise burada düzenlenen sohbetlerin manevi ve sosyal boyutuna vurgu yaptı. Solak, Peygamber Efendimiz'in isimlerinin anıldığı, hadislerden konuşulduğu samimi sohbetlerin tesisin öne çıkan yönlerinden olduğunu belirtti ve akşamüstü saatlerinde mekanın yoğunlaştığını aktardı.

Belediye yetkilileri, Derviş Emekli Evi'nin aldığı olumlu geri dönüşlerin ardından benzer projelerin sürdürüleceğini bildiriyor. Tesis, hem fiyat politikası hem de hizmet yaklaşımıyla Esenyurtluların günlük yaşamına yeni bir sosyal alan ekleyerek, farklı yaş ve kültürlerden insanları bir araya getirmeyi hedefliyor.

Esenyurtluların yeni gözdesi: Derviş Emekli Evi