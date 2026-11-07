Mısır Trablus'ta diplomatik köprüleri yeniden kuruyor: büyükelçilik açıldı

Mısır, 2014 yılında Libya'daki şiddetli çatışmalar nedeniyle kapattığı Trablus büyükelçiliğini 12 yıl sonra yeniden faaliyete geçirdi. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre büyükelçiliğin açılışı Trablus'ta bugün düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene katılan Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty açılışta büyükelçilik binasının tarihi önemine işaret etti ve iki ülke arasındaki köklü insani ve kültürel bağlara vurgu yaptı.

açılış töreni ve diplomatik temaslar:

Açılış vesilesiyle Bakan Abdelatty, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi. Görüşmede ekonomik, ticari, eğitim ve kültür alanlarında ikili ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik adımlar ele alındı. Mısırlı işçi ve şirketlerin Libya'daki yeniden imar çalışmalarında oynadığı rolün önemi vurgulandı ve bu alanda iş birliğinin artırılmasına yönelik taahhütler konuşuldu.

Abdelatty görüşmede ayrıca Mısır vatandaşlarının Libya'daki durumuna ilişkin beklentilerini dile getirdi. Bakan, Libya tarafından oturma izinlerinin uzatılması, birikmiş para cezalarının kaldırılması ve Libya'da eğitim gören Mısırlı öğrencilere sağlanacak ilave kolaylıklar gibi adımlar talep etti.

ikili ilişkiler ve bölgesel bağlam:

Mısır Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre iki ülke, ticaret ve yatırım hacmini artırmak ve karşılıklı ticaretin önündeki engelleri kaldırmak için çalışmalar yapma konusunda mutabakata vardı. Ayrıca Libya'daki altyapı geliştirme ve yeniden imar projelerinde Mısırlı tarafla iş birliğinin güçlendirilmesi önem taşıyor.

Bu adım, Libya'daki siyasi yapının 2014'ten bu yana doğu ve batı merkezli iki ayrı güç odağına bölünmüş olması bağlamında dikkat çekiyor. Mısır uzun süre Libya'nın doğusundaki ve Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'in desteklendiği yönetimin arkasında yer aldı. 2014'te Trablus'taki büyükelçilik çatışmaların tırmanmasıyla kapatılmış, birçok yabancı diplomatik misyon ülkeden ayrılmıştı.

Libya yönetimi, 2011'de Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden sonra 2014'te doğu ve batı olarak bölünmüş; batıda BM tarafından tanınan Trablus merkezli UMH Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görev yaparken, doğuda Hafter destekli yapı etkili oldu. Ayrıca 2019'da UMH ile Türkiye arasında imzalanan Doğu Akdeniz deniz yetki alanları anlaşması, Mısır ve Yunanistan tarafından tepkiyle karşılanmıştı; bu gelişmeler bölgesel diplomasi cephesinde Trablus ile Kahire arasındaki ilişkilerin önemini artırıyor.

Uzmanlar ve diplomatik kaynaklar, büyükelçiliğin yeniden açılmasını hem sembolik hem de pratik bir adım olarak değerlendiriyor. Yeniden açılma, iki ülke arasında doğrudan diplomatik iletişimin güçlenmesine, ticari ve altyapı projelerinin hız kazanmasına ve sahadaki Mısırlı vatandaşların idari işlemlerinde kolaylık sağlanmasına katkı verebilir. Resmi temasların sürdürüleceği ve somut adımların atılması için önümüzdeki dönemde ikili görüşmelerin yoğunlaşacağı bildiriliyor.

MISIR DIŞİŞLERİ BAKANI ABDELATTY VE LİBYA ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ BAŞBAKANI DİBEYBE