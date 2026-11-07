Yayman: haramla helali karıştıranlarla yolumuzu ayırırız, Mersin yatırımları gündemde

Yayman Mersin'de basınla buluştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca ile birlikte Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek kentteki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programda AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ve İl Başkanı Adem Aldemir de yer aldı.

Yayman toplantıda, partinin ilke ve disiplini üzerinde durarak, "Haramla helali karıştıranlarla işimiz olmaz" ifadesini kullandı ve bu çizgiyi aşanlarla yolların ayrılacağını vurguladı. Konuşmasında "İster foncu olsun, ister moncu olsun bizi ilgilendirmiyor" sözlerine yer verdi ve "Hiç kimse AK Parti’den, Cumhurbaşkanımızdan büyük değildir" dedi.

Basın, demokrasi ve dijital telif tartışması:

Yayman, gazetecilik mesleğinin demokratik toplumlar için taşıdığı önemi hatırlatarak, basını "yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvet" şeklinde niteledi. Gazeteciliğin halkın haber alma hürriyetinin teminatı olduğunu belirtti.

Dijital dönüşüme ilişkin değerlendirmesinde ise dijital telif düzenlemesine öncelik verilmesi gerektiğini söyledi ve "Dijital telif yasası Türkiye’nin milli güvenlik meselesidir" diyerek sosyal medya şirketlerinin algoritmalarına dikkat çekti. Yayman, algoritmaların şeffaf ve hesap verebilir olmasının önemine vurgu yaptı ve bu yapıların haber akışını nasıl etkilediğini sorun olarak nitelendirdi.

Mersin’in yatırımları ve bölgesel bağlantılar:

Yayman, Mersin’in ekonomik ve lojistik potansiyeline dikkat çekti. Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın bölge için kritik bir yatırım olduğuna işaret ederek uluslararası uçuşların artırılması gerektiğini söyledi. Ayrıca Mersin’i Gaziantep’e bağlayacak hızlı tren hattının, sadece ulaşımı kolaylaştırmayıp bölge şehirleri arasındaki ilişkileri güçlendireceğini belirtti.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, şehir hastaneleri ve diğer kamu yatırımlarının kentin gelişimine katkı sağlayacağını söyleyen Yayman, "Mersin zaman içerisinde çok daha fazla cazibe merkezi olacaktır" dedi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen projelere atıfta bulundu: "Büyük eserleri büyük liderler yapar."

Yerel basının durumu ve federasyonun değerlendirmesi:

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca toplantıda federasyonun 75 cemiyetten oluştuğunu ve yaklaşık 20 bin üyesi bulunduğunu belirtti. Karaca, yeni basın düzenlemeleri ve internet gazeteciliğine ilişkin düzenlemelerin Anadolu gazetecileri üzerinde olumsuz etkileri olduğunu savundu.

Karaca, Anadolu basınının sorunlarına dikkat çekerek "Türkiye’de gazetecilerin gazetesi maalesef kalmadı" ifadesini kullandı ve mesleğin farklı amaçlarla kullanılmaması gerektiğini vurguladı. İş insanlarının gazetecilik mesleğine girmesine karşı olmadıklarını, ancak mesleğin ihaleye veya başka çıkar ilişkilerine alet edilmemesi gerektiğini söyledi.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin bakışı:

Cemiyet Başkanı Rüstem Kaya Tepe, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin 1975 yılında kurulduğunu ve kent genelinde yaklaşık 300 üyeleri bulunduğunu anlattı. Tepe, yerel basının kamu adına denetim görevini üstlendiğini belirterek, güçlü bir ülke için Anadolu basınının desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantı, Yayman’ın parti disiplinine ve ilkelere vurgu yapan sözleri ile dijitalleşme, telif hakları ve Mersin’e yönelik yatırım beklentilerinin masaya yatırıldığı bir oturum olarak sonlandı. Katılımcılar, yerel basının güçlendirilmesi ve dijital alandaki düzenlemelerin şeffaflaştırılması gerekliliğinde ortak bir çaba gerektiği görüşünü paylaştı.

MERSİN İL BAŞKANI ADEM ALDEMİR, MERSİN GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANI RÜSTEM KAYA TEPE, AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI HÜSEYİN YAYMAN, TÜRKİYE GAZETECİLER FEDERASYONU BAŞKANI YILMAZ KARACA, VE AK PARTİ MERSİN MİLLETVEKİLİ ALİ KIRATLI (SOLDAN SAĞA)