Karabük’te yeni yaşam ve adliye yatırımlarını yerinde incelediler

AK Parti heyeti yatırımları sahada değerlendirdi

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ile milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman ve partili yöneticiler, kentte süren kamu yatırım projelerini yerinde inceledi. Heyet, hem toplu konut çalışmaları hem de adliye binası inşaatındaki son durumu yetkililerden dinledi ve sahadaki ilerlemeyi değerlendirdi.

Soğuksu Mahallesi TOKİ 3. etap çalışmaları

İlk ziyaret Soğuksu Mahallesi'ndeki TOKİ 3. etap projesine yapıldı. Heyet, yapımı büyük ölçüde tamamlanan 866 konut, 53 iş yeri, cami ve Kur'an kursu binalarını gezerek projedeki fiziksel ilerlemeyi yerinde gördü. Yetkililerden alınan bilgilere göre, proje konut ve sosyal donatılarıyla bölgeye yeni yaşam alanları kazandırmayı hedefliyor.

Karabük Adalet Sarayı inşaatında son aşama

Heyet daha sonra Karabük Adalet Sarayı inşaatına geçerek devam eden çalışmaları inceledi. Yapım sürecine ilişkin teknik ve idari detaylar yetkililer tarafından aktarıldı. İncelemelerde, bu tür altyapı yatırımlarının şehir hizmet kapasitesini güçlendireceği, adli hizmetlerin erişilebilirliğini artıracağı vurgulandı.

Program sırasında AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay ve beraberindeki parti yöneticileri heyete eşlik etti. Heyetin sahada yaptığı değerlendirmeler, Karabük'ün yatırımlarla gelişimini sürdürdüğü ve şehrin Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda geleceğe hazırlandığı mesajını güçlendirdi.

AK PARTİ KARABÜK İL BAŞKANI FERHAT SALT VE KARABÜK MİLLETVEKİLLERİ CEM ŞAHİN İLE ALİ KESKİNKILIÇ VE İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI AHMET OKAN KİRMAN, KARABÜK’TE DEVAM EDEN YATIRIMLARI YERİNDE İNCELEDİ.