İyilik Var platformu mahallerde ahilik geleneğini dijital çağla buluşturuyor

İstanbul'da 'İyilik Var' tanıtıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş İstanbul'da düzenlenen 'İyilik Var: Türkiye Gönüllülük Programı'nda platformun amaçlarını anlattı. Programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile çok sayıda davetli katıldı.

Platformun hedefleri:

Göktaş, 'İyilik Var' platformunun üç ana eksende şekillendiğini vurguladı: görünür kılmak, buluşturmak ve çoğaltmak. Buna göre yapılan iyiliklerin görünür olması, toplumun ortak vicdanını harekete geçirerek benzer çabaların yayılmasını sağlayacak. Bakan, platformun web sitesinin ve mobil uygulamasının erişime açıldığını belirterek platformun en önemli unsurlarından birinin de 'İyilik Kapısı' olduğunu aktardı.

'İyilik Kapısı' ile 81 ilde esnafın ürün, hizmet ve uzmanlıklarının ihtiyaç sahipleriyle buluşturulacağı; bununla birlikte asırlık ahilik geleneğinin dijital araçlarla mahalle düzeyinde yeniden canlandırılacağı ifade edildi. Göktaş, iyiliğin bulaşıcı olmasının önemine dikkat çekerek küçük bir adımın veya bir dinlemenin bile büyük etkiler doğurabileceğini söyledi.

Toplumsal çağrı ve medya vurgusu:

Bakan konuşmasında platformun 'hepimizin platformu' olduğunu belirterek kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, özel sektöre, üniversitelere ve gençlere çağrı yaptı. Göktaş, bilginin, tecrübenin ve imkanların ortak zeminde buluşturulmasının önemini vurguladı ve 86 milyon vatandaş için 'bir iyilik hareketinin parçası olmak için büyük imkanlara sahip olmayı beklemeyin' mesajını verdi. Medyaya da, iyiliğin sesini çoğaltan güçlü bir sorumluluk üstlenmesi çağrısında bulundu.

Göktaş'ın sözleri, iyi örneklerin paylaşılmasının ve yerel başlatılan projelerin ülke geneline yayılmasının önemine işaret etti; amaç, mahallelerde dayanışmayı, okullarda umudu ve huzurevlerinde tebessümü çoğaltmak olarak özetlendi.

İlim Yayma Vakfı'nın bakışı ve eğitim çalışmaları:

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan de programda konuştu. Erdoğan, sosyal sorumluluk çalışmalarının 15 yıldır gündemde olduğunu, ancak medyada kötülüklerin daha görünür olmasının iyiliklerin görünürlüğünü gölgelediğini ifade etti. 'İyilik Var' hareketinin bu algıyı kırarak iyiliklerin yoğunluğunu yüksek sesle duyurabileceğini söyledi.

Erdoğan ayrıca vakfın eğitim alanındaki örneklerini anlattı: erken yaşta yetenek tespitiyle Türk müziği eğitimi verilen bir müzik ilkokulundan, akademik çalışmaları teşvik eden İlim Yayma Ödülleri'ne kadar uzanan uygulamalarla 1951'den beri süregelen bir eğitim geleneğinin sürdürüldüğünü ve 75 yıllık bir geçmişe işaret ettiklerini belirtti.

Konuşmasında dünyada kötülüğün büyüdüğüne dikkat çeken Erdoğan, kötülüğe alan kapatıp iyiliğe alan açılması gerektiğini söyledi; hedefinin 'İyilik Var' hareketinin önceki girişimlerden farklı olarak daha geniş karşılık bulması ve toplumda iyiliklerin yayılacağına dair umudu büyütmek olduğunu ifade etti.

Etkinlik, platformun tanıtımı ve çağrı niteliğindeki konuşmalarla sona erdi; katılımcılar, iyi uygulamaların paylaşılması ve yerelden ulusala yayılacak bir dayanışma ağı oluşturulması hedefiyle programı desteklediklerini dile getirdi.

İstanbul’da düzenlenen "İyilik Var: Türkiye Gönüllülük Programında" konuşan Aile ve Sosyal Hizmetl(İSTANBUL) Bakan Göktaş: "İyiliğin sesini çoğaltan güçlü bir sorumluluk üstlenmesini çok kıymetli buluyorum"er Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İyilik Var" platformunun iyilikleri görünür kılmak, insanları ve kurumları buluşturmak ve iyiliği çoğaltmak amacıyla hayata geçirildiğini söyledi. Programda konuşan Bilal Erdoğan ise dünyada kötülüklerin daha fazla görünür hale geldiğini belirterek, iyiliklere alan açılması gerektiğini vurguladı.