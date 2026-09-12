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cizre devlet hastanesi'nde servislerde yerinde inceleme ve hasta ziyareti

Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi Halit Sapan, yönetimle Çocuk ve Palyatif Bakım servislerini ziyaret ederek hizmet kalitesini yerinde inceledi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 16:40

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EDİTÖR: Serkan Varol

cizre devlet hastanesi'nde servislerde yerinde inceleme ve hasta ziyareti

Cizre Devlet Hastanesi'nde inceleme ziyaretleri:

Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi Halit Sapan ile hastane idarecileri, Çocuk Servisi ve Palyatif Bakım Servisinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sırasında yönetim, servislerdeki işleyişi gözlemledi ve personelle hasta ilişkilerini yerinde değerlendirdi.

servis gezisi ve sağlık personelinin bilgilendirilmesi:

Başhekim Sapan ve beraberindeki hastane yöneticileri, Çocuk Servisi ile Palyatif Bakım Servisini gezerek tedavi gören çocuk ve yetişkin hastalarla yakından ilgilendi. Sapan, hastaların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı ve ekipten servislerin ihtiyaçları ile hasta takip süreçlerine ilişkin bilgiler topladı.

hizmet standardı ve hasta memnuniyeti hedefi:

Hastane yönetimi yaptığı değerlendirmede, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini artırmanın ve servislerdeki hizmet kalitesini yükseltmenin öncelikli hedefler olduğunu vurguladı. Hastaneye başvuran her vatandaşın şifa ve memnuniyetle ayrılması hedefi doğrultusunda iyileştirme adımları planlanıyor.

Başhekim Sapan, bölgedeki hasta yüküne dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: "Hastanemiz, konumu itibarıyla oldukça yüksek bir hasta potansiyeline hizmet veriyor. Bu yoğunluğa rağmen tüm yönetim ekibimiz ve sağlık personelimizle birlikte vatandaşlarımıza en kaliteli, hızlı ve konforlu sağlık hizmetini sunmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün de Çocuk ve Palyatif Bakım servislerimizdeki hastalarımızı ziyaret edip moral vermek, taleplerini yerinde dinlemek istedik. Temel hedefimiz, hastanemize başvuran her vatandaşımızın buradan şifa ve memnuniyetle ayrılmasıdır" dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden hasta yakınları, gösterilen ilgi ve yakın ilgiden ötürü hastane yönetimine ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

ŞIRNAK’IN CİZRE DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ HALİT SAPAN, HASTANE İDARECİLERİYLE BİRLİKTE ÇOCUK...

ŞIRNAK’IN CİZRE DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ HALİT SAPAN, HASTANE İDARECİLERİYLE BİRLİKTE ÇOCUK SERVİSİ VE PALYATİF BAKIM SERVİSİNDE TEDAVİ GÖREN HASTALARI ZİYARET EDEREK GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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