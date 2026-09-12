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Muratpaşa'da ev ve bitişik depo yangını: ekipler müdahale ediyor

Muratpaşa Yenigöl Mahallesi Lavanta Sokak'ta saat 14.45'te çıkan ev ve bitişik iş yeri deposu yangınına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 16:44

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Muratpaşa'da ev ve bitişik depo yangını: ekipler müdahale ediyor

olay yeri ve zaman:

Yangın, Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Lavanta Sokak üzerinde saat 14.45 sıralarında başladı. Edinilen bilgiye göre bir ev ile bitişik iş yerine ait depo alevlere teslim oldu ve alevlerin yükselmesi üzerine çevrede yoğun duman gözlendi.

itfaiye müdahalesi ve çalışmalar:

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor ve olay yerinde söndürme ile soğutma faaliyetleri devam ediyor.

Antalya’da depo yangını

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Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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