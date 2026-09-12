İzmir açıklarında sahil güvenlikten iki dalga operasyon: 55 düzensiz göçmen ve 4 şüpheli yakalandı

İzmir açıklarında sahil güvenlik operasyonu

İzmir'in Urla ve Çeşme ilçeleri açıklarında düzenlenen iki ayrı müdahalede, Sahil Güvenlik ekipleri toplam 55 düzensiz göçmen ile yasa dışı geçişi organize ettikleri tespit edilen 4 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Operasyonlar, hava ve deniz unsurlarının koordineli çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Çeşme'deki müdahale:

Sahil Güvenlik Mobil Radarı MORAD-11 tarafından Çeşme açıklarında hareketli bir fiber karinalı lastik bot tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu KB-4309 tarafından durdurulan teknede yapılan kontrolde 11 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Urla'daki operasyon ve karadaki takip:

Aynı gün, saat 23.59 sıralarında Urla açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA), Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Botu KB-7 tarafından yürütülen ortak çalışma sonucu hareket halindeki lastik bot durduruldu. Yapılan kontrolde 44 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı karadaki takip sonucunda, Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ile müşterek düzenlenen operasyonda 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Her iki operasyonda yakalanan düzensiz göçmenlerin uyruk dağılımı şu şekilde kaydedildi: 4 Afganistan, 9 Filistin, 3 Lübnan, 17 Sudan, 15 Çad ve 7 Yemen uyruklu kişi. Yakalanan göçmenler sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltındaki 4 şüpheli hakkında yasal işlemlerin devam ettiği bildirildi.

55 DÜZENSİZ GÖÇMEN İLE YASA DIŞI GEÇİŞİ ORGANİZE ETTİKLERİ TESPİT EDİLEN 4 GÖÇMEN KAÇAKÇISI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI.