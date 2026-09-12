Keşan'da durdurulan iki kişiden uyuşturucu ele geçirildi

Keşan'da durdurulan iki kişide uyuşturucu ele geçirildi

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yörük Mahallesi Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri iki kişiyi durdurdu. Yapılan üst aramasında paketlenmiş maddeler bulundu.

arama ve ele geçen maddeler:

Polisin yaptığı üst aramasında, şüpheliler E.Ç. ve M.Y.'nin üzerinden, 3 adet beyaz kâğıda sarılı toplam 5,68 gram ağırlığında, kimyasala bulanmış ve uyuşturucu tütün olarak değerlendirilen madde ele geçirildi.

gözaltı ve adli süreç:

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

ELE GEÇİRİLENLER