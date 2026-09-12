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Keşan'da durdurulan iki kişiden uyuşturucu ele geçirildi

Keşan'da polis şüphe üzerine durdurduğu E.Ç. ve M.Y.'nin üzerinden, uyuşturucu tütün olduğu değerlendirilen 5,68 gram madde bulundu.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 16:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Keşan'da durdurulan iki kişiden uyuşturucu ele geçirildi

Keşan'da durdurulan iki kişide uyuşturucu ele geçirildi

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yörük Mahallesi Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri iki kişiyi durdurdu. Yapılan üst aramasında paketlenmiş maddeler bulundu.

arama ve ele geçen maddeler:

Polisin yaptığı üst aramasında, şüpheliler E.Ç. ve M.Y.'nin üzerinden, 3 adet beyaz kâğıda sarılı toplam 5,68 gram ağırlığında, kimyasala bulanmış ve uyuşturucu tütün olarak değerlendirilen madde ele geçirildi.

gözaltı ve adli süreç:

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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