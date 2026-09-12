Freni boşalan tır istinat duvarına çarptı: baba öldü oğlu yaralandı

Devrek’te tır istinat duvarına çarptı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Balıkesir’den Bartın’a zeytin yağı taşıyan 10 AVM 776 plakalı tır, sürücünün frenlerinin boşalması sonucu Başlarkadı Esrük Mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek istinat duvarına çarptı.

kaza ve can kaybı:

Kazada tır sürücüsü Mustafa Bildir olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan sürücünün oğlu Anıl Bildir (24) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri babanın hayatını kaybettiğini, oğlunun yaralandığını tespit etti. Yaralı, Devrek Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sürücünün cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak jandarma ve ilgili birimlerce inceleme başlatıldı.

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