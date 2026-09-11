Bakan Güler kara kuvvetleri komutanlığını denetledi

bakan güler kara kuvvetleri komutanlığını ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.
karşılama ve tören:
Bakan Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel tarafından askeri törenle karşılandı.
komutanların katılımı:
Ziyarette Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran de hazır bulundu.
Gerçekleştirilen ziyaret, inceleme ve denetleme faaliyetleri kapsamında yapıldı.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINI ZİYARET EDEREK, DENETLEMELERDE BULUNDU
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