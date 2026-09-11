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Bakan Güler kara kuvvetleri komutanlığını denetledi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığını resmî törenle ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu; komutanlar hazır bulundu.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 15:05

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EDİTÖR: Elif Demir

Bakan Güler kara kuvvetleri komutanlığını denetledi

bakan güler kara kuvvetleri komutanlığını ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

karşılama ve tören:

Bakan Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel tarafından askeri törenle karşılandı.

komutanların katılımı:

Ziyarette Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran de hazır bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaret, inceleme ve denetleme faaliyetleri kapsamında yapıldı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINI ZİYARET EDEREK, DENETLEMELERDE...

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINI ZİYARET EDEREK, DENETLEMELERDE BULUNDU

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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