pendikspor ile kayserispor 2-2 berabere kaldı

Pendikspor 2 - Kayserispor 2: Haftanın dramatik beraberliği

Trendyol 1. Lig 12. haftasında Pendik Stadı'nda oynanan maç, son dakikalarda yaşanan gelişmelerle 2-2 sona erdi. Karşılaşma boyunca disiplin ve penaltı kararları maçın kaderini belirledi; hakem Burak Pakkan ve VAR süreci maçın son bölümünde belirleyici oldu.

maçtan dakikalar:

26. dakikada Pendikspor adına gelişen atakta kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahasında Taha Emre'nin yükselmesi sonrası yaşanan müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi. 28. dakikada penaltıyı kullanan Clarke Harris meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlarla buluşturarak takımı 1-0 öne geçirdi.

55. dakikada ceza sahası içindeki karambolde Hasani'nin kafa indirişine hareketlenen Moreno, Taha Emre'nin müdahalesiyle yerde kaldı; hakem bu pozisyonda da penaltı kararı verdi ve Taha Emre kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 57. dakikada penaltıyı kullanan Benhur Keser topu ağlara göndererek skoru 1-1'e taşıdı.

Maçın son bölümü çekişmeli geçti; 71. dakikada Camara'nın sol çaprazdan şutunda kaleci Emir ayaklarıyla önemli bir müdahalede bulundu. 74. dakikada Tabidze'nin kafa vuruşu üst direkten oyun alanına döndü. 86. dakikada Seferi'nin sol çaprazdan şutunda yine Emir başarılıydı.

90+1. dakikada Oğulcan'ın ceza sahası içindeki vuruşunu kaleci Emir çeldi, pozisyonu takip eden Moreno düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturarak Kayserispor'u 2-1 öne geçirdi. Ancak 90+4. dakikada Bekir'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Yekta'nın kafa vuruşunda Moreno'nun topa eliyle müdahalesi VAR ile incelendi ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+6. dakikada penaltıyı kullanan Muhammed Enes Kiprit topu ağlara göndererek skoru 2-2 yaptı ve maç bu sonuçla sona erdi.

kadrolar ve notlar:

Stat: Pendik. Hakemliğini Burak Pakkan'ın yaptığı maçta yardımcılar Hüseyin Kıvanç Durmaz ve Abdullah Özcan idi.

Pendikspor: Emir Dadük, Kerem Kalafat, Taha Emre İnce, Vinko Soldo, Samuel Abifade (Furkan Doğan dk. 81), Hakan Yeşil, Mesut Özdemir (Efehan Pekdemir dk. 75), Bekir Karadeniz, Emrah Başsan (Yekta Sönmez dk. 75), Clarke Harris (Ahmet Özkaya dk. 59), Thuram (Muhammed Enes Kiprit dk. 82). Yedekler: Utku Yuvakuran, Fomujang, Erdem Gökçe, Andan Uğur, Damir Hrelja. Teknik Direktör: Murat Şahin.

Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Tabidze, Semih Güler, Denis Radu (Camara dk. 65), Sinan Kurt, Görkem Sağlam, Seferi, Hasani (Oğulcan Çağlayan dk. 72), Benhur Keser (Murat Cem Akpınar dk. 83), Moreno. Yedekler: Deniz Eren Dönmezer, Fethi Özer, Mert Göckan, Kayra Cihan, Ensar Kemaloğlu, Ataol Taylan Karapınar, Marco Dulca. Teknik Direktör: Atila Gerin.

Goller: Clarke Harris (dk. 28 pen.), Benhur Keser (dk. 57 pen.), Moreno (dk. 90+1), Muhammed Enes Kiprit (dk. 90+6 pen.). Kırmızı kart: Taha Emre İnce (dk. 55). Sarı kartlar: Mesut Özdemir, Thuram, Bekir, Kerem (Pendikspor); Moreno (Kayserispor).

Maç, penaltılar ve VAR kararlarının gölgesinde geçti; özellikle son dakikalarda iki takım da galibiyeti ararken, eşitlik golüyle haftayı bölerek tamamladılar.

TRENDYOL 1. LİG'İN 12. HAFTASINDA PENDİKSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI KAYSERİSPOR İLE 2-2 BERABERE KALDI.