Onuncu yıl anmasında şehit eşleri Ankara'da birlik mesajı verdi

Programın içeriği ve katılım:

15 Temmuz Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Şuheda Kadın Kolu tarafından düzenlenen kahvaltı programı, 15 Temmuz darbe girişiminin 10’uncu yıl dönümü anma etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Etkinlik Ankara Gölbaşı Hakim Evi'nde yapıldı ve programa yaklaşık 50 şehit eşi ile aile fertleri katıldı. Gün, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayıp açılış konuşmalarıyla sürdü.

Dernek başkanının mesajı:

Dernek Başkanı İsmail Hakkı Turunç, konuşmasında şehitliğin taşıdığı anlamı vurgulayarak, "Şehitlik peygamberlikten sonra gelen bir makam. Bu kargoyla, postayla gelen bir haber değil. Rabbim gönlüne düşürüyor şehitlerin ve gazilerin böyle bir mükafatı" ifadelerini kullandı. Turunç, şehit ailelerine duyduğu saygıyı belirterek, "Ne mutlu size ki böyle bir aileye sahipsiniz" dedi ve derneğin yalnızca İstanbul'da değil, Türkiye'nin birçok ilinde programlar yaptığını, anmalarda Kore, Çanakkale ve terör şehitlerini de andıklarını aktardı.

Kadın kollarının hedefleri:

Kadın Kolları Başkanı Gülsu Yağcı, 10 yılın aileler üzerinde bıraktığı etkiye değinerek, "Bu 10 yıl hepimiz için farklı anlamlar taşıdı. Hayat değişti, çocuklarımız büyüdü" ifadelerini kullandı. Yağcı, ortak değerler ve vatan sevgisi temelinde vefa ve gelecek inşasına vurgu yaptı; kadın yapılanmasının güven, samimiyet ve dayanışma üzerine kurulacağını, kadınların sesine kulak veren ve ihtiyaçlarını önemseyen bir yapı oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Programda, 15 Temmuz şehitlerinin hatırası yad edilirken şehit aileleri arasındaki dayanışma ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi hedeflendi. Etkinlik, aileler arasında birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken söylemlerle sona erdi.

15 TEMMUZ DERNEĞİ TARAFINDAN, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN EŞLERİ VE AİLELERİNE YÖNELİK PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ