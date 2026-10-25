Muğla eğitim-bir-sen'de yeni dönem: Önder Uçak güven tazeledi

Genel kurul tek listeyle tamamlandı

Eğitim-Bir-Sen Muğla Şubesi’nin 8. olağan genel kurulu Menteşe Öğretmenevi’nde yapıldı. Mevcut Şube Başkanı Önder Uçak yeniden aday olduğu genel kurulda karşısına aday çıkmaması nedeniyle tek listeyle seçimi geçerek güven tazeledi. Genel kurul yoğun katılımla gerçekleşti.

kurul ve katılım:

Genel kurulda, Memur-Sen teşkilatından katılımı temsilen Genel Başkan Yardımcısı Abdülaziz Aydın da yer aldı. Tek liste ile gerçekleştirilen seçimde üyeler, geçtiğimiz dört yıllık dönemin değerlendirilmesi ve önümüzdeki dönem hedeflerini görüşmek üzere bir araya geldi.

başkanın konuşması ve öncelikler:

Şube Başkanı Önder Uçak, genel kurul konuşmasında toplantının yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurguladı. Uçak, geçmiş dört yılın muhasebesinin yapılmasının, kazanımların ve eksiklerin tartışılmasının önemine dikkati çekti ve seçimlerin ayrışma değil yenilenme vesilesi olduğunu söyledi.

Uçak, Eğitim-Bir-Sen’in yalnızca mali, sosyal ve özlük hakları savunan bir sendika olmadığına; haksızlık, mağduriyet ve mazlumiyete karşı duruşun da sendikanın karakteri olduğunu belirtti. Özellikle Öğretmenlik Meslek Kanunu, kariyer basamakları ile uzman ve baş öğretmenlik uygulamaları gibi kazanımların teşkilatın uzun soluklu emeğinin sonucu olduğunu ifade etti.

Konuşmasında sendikacılığın sorumluluk almak olduğunu vurgulayan Uçak, 15 Temmuz sürecine atıfla Memur-Sen teşkilatının darbe girişimine karşı duruşunu hatırlattı ve ‘‘Eğitim-Bir-Sen’de makamlar gelip geçicidir, dostluk, kardeşlik ve davamız bakidir’’ mesajını verdi.

yeni yönetim listesi:

Genel kurulda belirlenen yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

Şube Başkanı: Önder Uçak

Şube Sekreteri: Mehmet Behzat Ekici

Teşkilatlanmadan sorumlu başkan yardımcısı: Orçun Keskin

Mali İşlerden sorumlu başkan yardımcısı: Soner Yılmaz

Basın ve İletişimden sorumlu başkan yardımcısı: Nuri Can

Hukuk ve Toplu Sözleşmeden sorumlu başkan yardımcısı: Vedat Öner

Eğitim ve Sosyal İşlerden sorumlu başkan yardımcısı: İrfan Deveci

Uçak, yeni dönemde teşkilatın birlik ve dayanışmasını güçlendirerek, eğitim çalışanlarının ekonomik ve özlük haklarını geliştirmeye yönelik çalışmaların süreceğini belirtti. 8. olağan genel kurulun Muğla, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen ile eğitim çalışanları için hayırlı olması temennisinde bulundu.

EĞİTİM BİR-SEN MUĞLA ŞUBESİ'NİN 8'İNCİ OLAĞAN GENEL KURULUNDA MEVCUT ŞUBE BAŞKANI ÖNDER UÇAK GÜVEN TAZELEDİ.