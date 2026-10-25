kısacık hayat için hızlı müdahale: Derecik'ten Van'a helikopterle sevk

vaka ve sevk kararı:

Hakkari'nin Derecik Devlet Hastanesi'nde metabolik rahatsızlık nedeniyle entübe edilen 3 yaşındaki kız çocuğunun ileri tetkik ve tedavisi için sevk kararı alındı. Hastanın durumu nedeniyle bulunduğu ilde ileri tetkik imkanlarının yetersiz olması üzerine nakil planlandı.

havadan nakil süreci:

Van'daki merkez ile irtibat kuran sağlık ekipleri, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Bölge Hastanesi'ne sevk için Van İl Sağlık Müdürlüğüne helikopter ambulans talebinde bulundu. Kısa sürede bölgeye intikal eden helikopter ambulans, Derecik ilçesinden hastayı alarak güvenli şekilde Van'a nakletti.

Operasyon sırasında sağlık ekipleri entübasyon ve taşıma koşullarını takip ederek hastanın stabilizasyonunu sağladı. Nakil, bölgedeki acil ulaşım ve koordinasyon kapasitesinin örnek bir uygulaması olarak kayda geçti.

hedef ve takip:

Hasta, sevk edildiği Van Eğitim ve Araştırma Bölge Hastanesi'nde ileri tetkik ve tedaviye alınacak. Sağlık yetkilileri, benzer acil vakalarda koordinasyonun önemine vurgu yaptı ve helikopter ambulans kullanımının zamana duyarlı durumlarda hasta güvenliğini artırdığını belirtti.

HAKKARİ'NİN DERECİK İLÇESİNDE METABOLİK HASTALIĞI OLAN 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK AMBULANS HELİKOPTER İLE VAN'A GETİRİLDİ.